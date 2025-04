Guenther Steiner, ex director del equipo Haas de F1: «Hamilton ha perdido la confianza, eso es lo más preocupante»

Guenther Steiner habla sobre el presente del heptacampeón del mundo desde su llegada a la ‘Scuderia Ferrari’.

Guenther Steiner, ex director del equipo Haas de F1, se mostró preocupado por Lewis Hamilton, puesto que teme que el británico pueda perder la confianza en sí mismo. Tras su séptimo lugar en el Gran Premio de Arabia Saudí, el heptacampeón del mundo firmó su fin de semana más decepcionante en lo que va temporada, cruzando la línea de meta a más de 30 segundos de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.

El británico afrontó la rueda de prensa posterior al GP de Arabia Saudí increíblemente abatido, admitiendo que no hay una «solución» fácil». «Está claro que el coche es capaz de ser P3. Charles ha hecho un gran trabajo hoy, así que no puedo culpar al coche», aclaró el ‘44‘ de la parrilla actual al término de la quinta fecha de la actual campaña.

Una nueva perspectiva al comienzo de Lewis con Ferrari

Asimismo, Steiner ofreció su perspectiva con respecto al comienzo de la historia de Lewis Hamilton en el ‘Cavallino Rampante’ a ‘The Red Flags Podcast’. «Se está convirtiendo poco a poco en una preocupación». El gerente italo-estadounidense indica que le preocupa «más lo que piensa cuando pregunta dónde pierde tiempo. El ingeniero puede decirte dónde pierdes tiempo, pero no puede hacerte entender por qué lo pierdes. Eso es cosa tuya».

«Se está convirtiendo poco a poco en una preocupación«.

Guenther Steiner sobre Lewis Hamilton.

A lo que el ex director de Haas también indicó que «lo peor sería que Lewis perdiera confianza, porque entonces sería una carrera al revés». Guenther tiene claro que todo el equipo, y Hamilton, Saldrán de este bache, pero no sabe cómo. «Obviamente, trabajarán en ello, y Lewis será el primero en trabajar en ello. ¿Cómo saldrán? No tengo ni idea».

El distinto panorama previo al comienzo de la temporada

No obstante, Steiner tenía otro punto de vista del comienzo de la historia del siete veces campeón del mundo con la escudería con sede en Maranello previo al inicio del actual calendario 2025. «Se le dará algún tiempo. No serán dos años, serán seis meses y si no rinde, entonces comenzará la presión y las críticas”, decía el exjefe de Haas.

“Todo lo que haga será criticado y cuestionado. Pero tiene un período en el que puede hacer lo tuyo y simplemente tienes que concentrarte en eso para que funcione”, concluyó Guenther Steiner.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca