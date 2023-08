Guaco es la superbanda con más de 5 estrellas

Guaco lleva 60 años de transformaciones, siempre a su favor, y en esta última temporada tuvo que hacer cambios importantes: tener dos nuevos integrantes, hacer un disco número 50 y buscarse otro lema. Sí, ya no son “¡cinco estrellas, papá!”, como siempre se identificaba en sus canciones.

En conferencia de prensa, Gustavo Aguado, líder de la superbanda de Venezuela, informó que este sábado 5 de agosto, en el concierto que ofrecerán en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, anunciarán quiénes son los dos nuevos integrantes que reemplazarán a Diego Rojas y Mark Meléndez, quienes se despidieron del público guaquero para ser solistas desde el pasado 10 de abril.

De las nuevas adquisiciones señaló que ambos son de Maracaibo y recalcó que son talentosos: “uno tiene una voz muy particular y el otro improvisa como Marcial Istúriz. En Guaco se van a desarrollar como todos los que llegaron aquí lisos y formaron sus bases”. Con los dos nuevos cantantes seguirá Elahim Monicou, quien entró a la agrupación en 2022 por la salida de Luis Fernando Borjas.

Asimismo, Aguado destacó que ya no usarán el lema que los identifica porque lamentablemente lo registró una marca de licor: “me fusilaron el nombre y eslogan. Fue una empresa de ron. Perdió la clase porque eso no se hace. Ahí lo que se debate es la honorabilidad. Yo no haría nunca eso. Eso es falta de ética”.

Antes esto, indicó que ahora Guaco es “siete estrellas”. ¿Y por qué ese número? Indicó que los mejores hoteles tienen siete estrellas, como los de Dubái, por ejemplo.

Por otro lado, Aguado informó que, aunque en esta nueva era se hace música para plataformas digitales, Guaco sigue preparando su disco 50, que está dedicado a Julio Rivera, quien estuvo como percusionista de Guaco durante 32 años y que falleció el 29 de junio de 2020 en Ciudad Ojeda, estado Zulia.

Los conciertos

Este sábado les acompañarán en el concierto Pedro Alonso, Daniel Somaroo y Kiara. De esta última artista recordó que los unen lazos de hermandad.

Las zonas del público estarán identificadas por los nombres de sus canciones: “Regálame tu amor”, “Cuatro estaciones”, “Sentimiento nacional” y “Las caraqueñas”, que es la del VIP.

Se espera que canten temas exitosos de su repertorio clásico como “A comer”, “Sentimiento nacional” y “Ahora no”, por nombrar algunos. Luego, la banda se presentará el 19 de agosto en Maracay y el 2 de septiembre en Valencia. Las entradas están en Ticketmundo.

Con información de Ultimas Noticias