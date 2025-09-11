El líder de la icónica agrupación venezolana Guaco, Gustavo Aguado, presentó su más reciente producción discográfica, «EI Sonido De Siempre, Las Voces De Hoy», una propuesta que fusiona la tradición musical del grupo con el dinamismo de nuevas voces, buscando conectar con las generaciones actuales.

Aguado explicó que este proyecto nace de la necesidad de evolucionar sin perder la identidad que ha hecho de Guaco un referente en la música latina. «Hay que hacer variaciones y ajustes con el tiempo. No es fácil romper récords pasados, pero conservamos la estructura de los temas clásicos y les damos un nuevo aire. El propósito es superar nuestras propias marcas, reeditarlos con voces frescas y atraer a un público más joven», afirmó el vocalista y productor.

Entre los nuevos talentos que se suman a esta etapa está Fran Rojas, quien expresó que su misión es acercar a las nuevas generaciones allegado musical de Guaco. «Queremos que los jóvenes redescubran los grandes éxitos del grupo, pero desde una perspectiva contemporánea», comentó en entrevista.

Guaco: «El Sonido de siempre»

El álbum reúne 17 temas emblemáticos del repertorio guaquero, reinterpretados con arreglos modernos y la energía de las voces actuales. Canciones como «Pídeme», «Si Usted la Viera» y «Suena a Venezuela» forman parte de esta colección que dura más de una hora y que ya está disponible en plataformas digitales.

Con esta producción, Guaco reafirma su compromiso con la innovación musical, manteniendo viva su esencia mientras abre espacio para nuevas generaciones de artistas y oyentes. Es una celebración de su historia, pero también una apuesta por el futuro.

