Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas expresan apoyo a Venezuela ante amenazas proveniente de EEUU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, señalando que esta acción viola las leyes establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Este viernes, durante la Séptima Reunión Ministerial del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas, ministros de 19 países manifestaron su apoyo irrestricto a Venezuela en respuesta a las agresiones y amenazas provenientes de la administración de Estados Unidos. Los representantes defendieron los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, señalando que esta acción no solo amenaza la paz, sino que también viola las leyes establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y «constituye de forma directa una amenaza para Venezuela».

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Belarús, Maxim Vladimirovich Ryzhenkov, denunció la falta de diálogo y el uso excesivo de la fuerza que socava el orden mundial. Subrayó la importancia de que la comunidad internacional reconozca la situación actual para abordar tanto la causa palestina como la amenaza contra Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, expresó su solidaridad con Venezuela en su lucha contra las medidas coercitivas unilaterales y destacó la importancia del proyecto de declaración presentado. «Apreciamos la adhesión del proyecto de declaración», manifestó. El alto funcionario iraní instó al grupo a «concentrar los esfuerzos para las formas y medios y así contrarrestar eficazmente las medidas coercitivas unilaterales dentro y fuera de las Naciones Unidas».

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Mali, Abdoulaye Diop, elogió el liderazgo de Venezuela, resaltando los resultados significativos alcanzados y la necesidad de respetar este documento fundamental.

El ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Eritrea, Osman Saleh Mohammed, enfatizó la importancia de buscar un orden equitativo que refuerce los principios de igualdad. «Es importante buscar un orden equitativo con un llamado a los Estados miembros para fortalecer los principios de igualdad, integridad, territorialidad, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de cada nación, como parte de los principios de la Carta de las Naciones Unidas», aseveró.

Ante las intervenciones de los ministros, Venezuela destacó que este encuentro «es una demostración de la amplitud del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas».

Hender «#Vivo» González

Con información de Globovisión