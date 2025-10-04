Gran Misión Vuelta a la Patria: Por el Aeropuerto Simón Bolívar llegó al país el vuelo 73 con 313 migrantes desde EEUU. este viernes

Este nuevo grupo está integrado por 38 mujeres, 265 hombres, 4 niñas y 6 niños.

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un nuevo vuelo del Plan Vuelta a Patria, con 313 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con lo reseñado en la cuenta de Telegram de la Gran Misión Vuelta a la Patria, este nuevo grupo que llegó al país está integrado por: 38 mujeres, 265 hombres, 4 niñas y 6 niños.

Las diferentes autoridades del Estado junto a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), brindaron a los repatriados atención médico-social integral a este nuevo grupo de connacionales.

Con esta operación, más de 9 mil venezolanos han regresado al país a través del Plan Vuelta a la Patria.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión