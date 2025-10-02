Gran Misión Vuelta a la Patria: Arriban al país 217 migrantes Venezolanos provenientes de Estados Unidos

Este nuevo grupo de retornados estuvo compuesto por 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas.

Este miércoles, regresaron al país 217 connacionales provenientes de Estados Unidos, por gestión de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Se trata de cuatro mujeres, 209 hombres y cuatro niñas, informó el ministerio de Interior, Justicia y Paz, a través de sus redes sociales.

El grupo fue recibido por las autoridades de Seguridad Ciudadana, la Cruz Roja y otros entes que le brindarán atención legal y médica pertinente.

Cabe destacar, que la Gran Misión Vuelta a la Patria es una política de seguridad del Estado para hacer posible el retorno digno y seguro al país. Este programa integral ofrece apoyo en todas sus formas, garantizando una reinserción exitosa en la sociedad venezolana.

Una vez desembarcados, los migrantes repatriados transitan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su situación particular. Posteriormente, reciben atención médica por parte de las instituciones correspondientes. Finalmente, son trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad asignados.

Hender «Vivo» González

