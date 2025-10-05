GP de Singapur de F1: Los monoplazas Williams de Albon y Sainz fueron descalificados y largaran de último en la parrilla de salida

Los dos autos de la escudería inglesa infringieron el reglamento luego de que sus alerones traseros superaran el límite máximo permitido.

La clasificación del día sábado para el Gran Premio de Singapur (domingo) no fue buena para los Williams y tras su fin las cosas se pusieron mucho peor, tras la descalificación de sus dos monoplazas.

Alex Albon y Carlos Sainz Jr. se clasificaron 12º y 13º, respectivamente, pero ahora quedarán relegados al final de la parrilla para la carrera del domingo por una infracción técnica, la misma por la que Ferrari sufrió una descalificación en las primeras carreras de la temporada.

El delegado técnico de la Fórmula Uno, Jo Bauer, informó que parte de los alerones traseros de los dos monoplazas de la escudería británica superaron el límite máximo permitido por el reglamento durante una comprobación del sistema de ayuda al adelantamiento Drag Reduction System (DRS).

El director del equipo Williams, James Vowles, aseguró sentirse decepcionado por lo ocurrido y que averiguarían rápidamente cómo sucedió. Además, manifestó que en ningún momento buscaron sacar ventaja de rendimiento y que los dos alerones habían pasado sus propias pruebas en el mismo día. No obstante, acepta que solo hay una medición que es la importante y que aceptarán la decisión de la FIA.

La escudería venía de tener su mejor resultado en muchos años, cuando Sainz Jr. se había subido al podio en la última carrera en Azerbaiyán, el primero para los ingleses en cuatro años.

En Bélgica 2021, el equipo se subió al podio en una carrera afectada por la lluvia gracias a George Russell (quien se quedó con la pole de este sábado con Mercedes), al quedar segundo tras no poder correr con bandera verde. Antes de eso, la última vez que Williams había terminado entre los tres primeros en una carrera competitiva fue en 2017.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder