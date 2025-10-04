GP de Singapur de F1: George Russell de Mercedes gana la pole, seguido de Verstappen de Red Bull y Piastri de McLaren

Russell pone el Mundial patas arriba, los McLaren van hacia atrás.

Gran pole para el de Mercedes, por delante de Verstappen y Piastri, con Norris quinto. Alonso partirá 10º y Sainz 13º.

George Russell ha conseguido una pole magistral en el Gran Premio de Singapur y Max Verstappen ha sido segundo, con Piastri tercero. El Mundial empieza a estar que arde, no tanto por esas posiciones, sino por el bajón evidente de McLaren, que no es el equipo que se fue de vacaciones en agosto. Algo les pasa o les han cortado en lo técnico desde la FIA, porque son los único que han ido igual o más lentos que en 2024 en esta pista.

Como dato, baste decir que Norris logró la pole el año pasado con 1:29.52 y hoy se ha quedado quinto, con 1:29.8, tres centésimas por encima de 2024, cuando sus rivales como Mercedes o Verstappen han ido mucho más veloces. El campeonato se reaviva para Max de esta forma, sobre todo si gana mañana y puede meter a Russell por delante de Piastri, lo que le reportaría descontar 10 puntos y colocarse a 59, a falta de seis pruebas, tres de ellas con formato Sprint. Se presenta apasionante la carrera y las primeras vueltas.

Alonso, décimo, por encima del coche

Como en Holanda, el Aston Martin cayó de rendimiento respecto a los rivales en sábado, quizá por la gasolina o quizá por las alturas, que no pueden mantener para la carrera sin riesgo de ser penalizados por el desgaste del patín. Stroll caía como 17º en Q1 y Fernando dio lo mejor de nuevo para entrar en Q3 y meterse décimo al final.

De la Rosa comentaba que cambiaron el coche antes de la calificación, porque «los pilotos no estaban nada contentos con el comportamiento del coche por la mañana. Vamos a cambiar y retomar un poco lo del viernes», destacaba en DAZN F1. Al final mejoraron, pero ya no era el coche del los Libres 1, en relación a sus rivales.

La primera vuelta es vital, sobre todo si puede ganar alguna posición, porque luego las diferencias y los huecos se abren en esta pista y adelantar es casi misión imposible. Eso y aprovechar un coche de seguridad para entrar a la única parada determinarán la carrera de Fernando, de Sainz y de los de delante.

Williams, descolgado

Para Williams fue de nuevo una qualy complicada, donde con los blandos no encontraron lo mejor del coche y ambos se quedaron en Q2. Carlos Sainz deberá salir 13º, con dificultades para llegar a los puntos si no llega el caos con los accidentes. Llegarán mejores circuitos en breve para ellos, como el de Austin.

Q2: Alonso

Parecía que Alonso tenía su destino marcado y que quedaría apeado en la segunda manga, pero dos vueltas muy buenas, con una segunda en la que mejoró lo suficiente, le permitieron clasificarse como noveno.

Carlos no pudo completar un segundo intento extraordinario y fue adelantado por poco por Bearman, Hulkenberg y Albon. En el caso de su compañero, sólo estuvo a 0.033, lo que evidencia que era el sitio del Williams para el día de hoy. Partirá 13º y con los puntos como objetivo, pero no lo tendrá nada fácil

Tiempos de la Q2.LTN

Q1: Dificultades, pero Sainz entró como 11º y Alonso como 14º

Con una segunda vuelta discreta, Fernando entró muy justo en la Q2, como 14º, mientras Carlos se quedó atascado en el pit y no pudo entrar con tiempo para un último intento por falta de previsión en Williams. Aún así, una buena vuelta inicial le dejaba 11º.

Stroll quedaba eliminado como 17º, evidenciando el bajón de Aston del viernes al sábado. Malas noticias para los de Silverstone.