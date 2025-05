GP de Miami de F1: El debutante de Mercedes de 18 años Kimi Antonelli gana la minipole para la carrera Sprint, seguidos por los McLaren

Minipole para el debutante de Mercedes, de 18 años, en un circuito donde nunca había pilotado. Piastri segundo y Norris tercero.

Oscar Piastri parecía el gran favorito para la minipole en la Sprint del GP de Miami de este sábado (18.00 horas). El australiano llevaba una serie espectacular, con poles en China y Bahréin, y tres victorias en las cuatro últimas carreras, lo que se empieza a situar como el verdadero ogro de este inicio de temporada 2025.

Pero de repente, en el último intento un joven llamado Andrea Kimi Antonelli, debutante en la F1 y en esta plaza de Miami, emergía para llevarse el mejor tiempo y su primera posición en una parrilla. Cumplió los 18 en agosto del año pasado y algunos decían que era una locura meterle en el puesto de Hamilton, pero superó a Russell (5º) como si el veterano fuera él y ya apunta a estrella de una F1 que se renueva a pasos forzados. Lo del piloto de Bolonia ha recordado a algunas de las cosas que Lamine Yamal lleva dos años haciendo en el fútbol.

Dejó por detrás de los dos McLaren, a Verstappen a Russell y a los dos Ferrari, todos los grandes y todos los campeones. Un hito no visto desde hace mucho en la F1. Bate todos los récords de juventud aunque no le contará en la estadística al no tratarse de una clasificación propiamente dicha. Alguna hará a lo largo del año.

Es posible que no pueda mantener mañana el puesto desde la primera plaza, pero en un circuito como Miami doblar primero y en una carrera de 19 vueltas, es casi como tener media victoria. Pase lo que pase, pegarse con los McLaren ya es un sueño para el italiano.

Alonso, desatado

Y el más veterano (43 años), que estaba camino de su segundo Mundial cuando Antonelli nació en 2006, se marcó otra de esas gestas que no se esperan de casi nadie. Con el octavo coche de la parrilla, Fernando se metió con los mejores y partirá décimo en la carrera corta. Es la primera vez que entra este año en el top-10 de Sprint o tradicional, aunque sus posibilidades de puntuar (los 8 primeros) son limitadas. Nunca se sabe.

SQ3, GP de Miami 2025.

1º K. Antonelli Mercedes 1’26″482

2º O. Piastri McLaren 1’26″527 +00″045

3º L. Norris McLaren 1’26″582 +00″100

4º M. Verstappen Red Bull 1’26″737 +00″255

5º G. Russell Mercedes 1’26″791 +00″309

6º C. Leclerc Ferrari 1’26″808 +00″326

7º L. Hamilton Ferrari 1’27″030 +00″548

8º A. Albon Williams 1’27″193 +00″711

9º I. Hadjar Racing Bulls 1’27″543 +01″061

10º Fernando Alonso Aston Martin 1’27″790 +01″308

Parrilla para el Sprint del GP de Miami.F1.com

SQ2: Alonso da la campanada, Sainz, eliminado

La gran sorpresa saltó en la segunda manga, cuando un Alonso espectacular se metió noveno, dejando fuera a coches como Lawson, Gasly y Carlos Sainz, que cometió un error en la última chicane.

Venía con una vuelta muy veloz y deberá salir 15º a la carrera corta. Al menos hay tiempo de subsanarlo a lo largo del fin de semana.

Tiempos de la SQ2 de Miami 2025.FIA

SQ1: Sainz pasó como 5º y Alonso 13º

Carlos cumplió una ronda inicial muy sólida, encontrando la velocidad en su segundo intento con los medios obligatorios para todos. La primera vuelta no fue tan buena, pero en la segunda voló para acabar quinto y pasando sobrado a la SQ2.

Los tismpos de la SQ1 del GP de Miami.FIA

Alonso se marcó dos grandes vueltas, noveno en el primer intento y 13º en el segundo, en una serie en la que Stroll quedó eliminado como 16º y Tsunoda, con el Red Bull terminaba 18º, por no haber tenido tiempo para pasar antes de caer la bandera. Erros imperdonable del equipo de Milton Keynes.

Russell, Antonelli y Albon dominaron con esos medios, pero algo decía que no era el orden verdadero todavía.

Doohan quedaba eliminado también, con su puesto pendiendo de un hilo y el propio australiano confesaba por la radio, «esto no es aceptable».

Hender «Vivo» González

Con información de Marca