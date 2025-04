GP de Japón de F1 2025: Max Verstappen de Red Bull gana y ‘entierra’ a los McLaren de Norris y Piastri en el circuito de Suzuka

L;e gana la batalla a Lando en la parada de boxes y el resto del fin de semana, para llevarse un triunfo nada explicable por el nivel de los coches. Alonso acaba 11º y Sainz 14º.

Max Verstappen se ha llevado una victoria majestuosa en el Gran Premio de Japón, sin el mejor coche a una vuelta ni en ritmo de carrera, pero que en su manos es capaz de doblegar a los McLaren mucho más veloces en todos los aspectos. Es el primer triunfo del holandés este año (la 64ª de su vida en la F1) y le sirve, tras una exhibición en Suzuka, pera colocarse segundo en el Mundial, a un solo punto de Lando Norris, segundo en la prueba de hoy y con agobios.

Leer También: GP de Japón de F1 2025: Max Verstappen se carga a los McLaren y gana la pole Norris y Piastri completan el podio

La batalla estuvo en la salida, impoluta para Max y en los boxes, donde aguantó un ataque de Norris al regresar a pista, pero de forma inapelable para mandarlo a la hierba. El resto fue mantener su RB21 primero, un coche con el que nadie más podría estar ni cerca de otra cosa que no fuera un quinto puesto. Ese es el valor del tetracampeón, que ganaría carreras con otros tres coches mientras el resto no puede salvo los de Woking. Un monstruo.

Por detrás de ellos, Piastri estuvo pidiendo por radio pasar a su compañero para intentarlo, pero Lando no quiso ceder en ningún momento para no dar paso a unos juegos que luego no suelen acabar bien y dan lugar a malentendidos, como se vio en 2024.

Los papaya y sus pilotos pierden crédito pese a tener el mejor coche de largo ahora, algo que puede variar a lo largo del año, y su superioridad no acaba de plasmarse como debiera. Piastri reclamaba una salida de pista de su compañero a los comisarios, en el remate final de la carrera. Habrá más fricciones, eso es seguro.

Alonso 11º y delicatesen

Fernando Alonso lo advertía antes de empezar, «por ritmo no podemos pasar a nadie, sólo si se caen por delante». Y en la carrera no hubo un solo abandono. El asturiano dejó un duelo de los de ver y repetir, al estar paralelo a Gasly (salía por delante) durante una vuelta completa, desde las eses iniciales hasta el 130R, donde con las ruedas tocando de ambos coches lo pudo dejar atrás. Maravilloso, tanto que en el antepodio los ganadores se deleitaban viéndolo luego repetido.

Ese fue el puesto que ganó Fernando, el del Alpine, para ser 11º y con un final intenso para aguantar detrás a un Tsunoda con un Red Bull que hoy es mucho mejor que su monoplaza, con el que Max se llevó el triunfo. Fernando da lo que no tiene el AMR25.

Si se tiene en cuenta que Lance Stroll fue último con una parada extra, se puede decir que Aston Martin ha sido el noveno coche, quizá el décimo tras Sauber a lo largo de este fin de semana. No se podía caer más pero el desplome sigue.

Sainz, a la contra y 14º final

La batalla de Carlos Sainz fue con Hulkenberg toda la carrera. El alemán lo pasó en la salida, pero el español recuperó en la misma vuelta. Y luego tuvo que aguantar dos tercios de la prueba con los medios iniciales, para colocar un blando final sin pasar por el duro. Acabó pasando de nuevo al Sauber a falta de 3 vueltas y a Doohan para ser 14º. La sanción del sábado (15º) en parrilla le condicionó por completo.

Ha sido una carrera con buen ritmo, muy similar al de Albon y un buen aprendizaje para los que viene, pero es curioso o doloroso que ni él ni Alonso hayan estrenado su casillero de puntos después de tres carreras y un Sprint. No era nada esperable, pero irán saliendo de este bache a lo largo del año.

GP de Japón 2025

1º M. Verstappen (D) Red Bull 53/53

2º L. Norris (D) McLaren + 1″1

3º O. Piastri (D) McLaren + 1″8

4º C. Leclerc (M) Ferrari + 13″6

5º G. Russell (D) Mercedes + 16″2

6º K. Antonelli (D) Mercedes + 19″4

7º L. Hamilton (M) Ferrari + 27″1

8º I. Hadjar (D) Racing Bulls + 36″4

9º A. Albon (D) Williams + 40″2

10º O. Bearman (D) Haas + 49″5

11º F.ernando Alonso (D) Aston Martin + 53″4

12º Y. Tsunoda (D) Red Bull + 54″9

13º P. Gasly (D) Alpine + 56″2

14º Carlos Sainz (B) Williams + 70″5

15º J. Doohan (D) Alpine + 72″1

16º N. Hulkenberg (M) Kick Sauber + 72″1

17º L. Lawson (D) Racing Bulls + 73″8

18º E. Ocon (M) Haas + 75″9

19º G. Bortoleto (M) Kick Sauber + 76″4

20º L. Stroll (M) Aston Martin + 1 vuelta

Salida (V1/53); Max al frente, Alonso al 11º

Buena salida de Verstappen ocupando el centro y manteniendo a raya a Norris y Piastri.

Por detrás un duelo espectacular entre Alonso y Gasly que se saldó con la pasada final del asturiano, en paralelo en el 130R. Impresionante para llegar al 11º.

Sainz seguía en el 15º, tras perder posición con Hulkenberg y recuperarla luego, de forma espectacular.

En la vuelta 6. Verstappen le metía 1.6 segundos a Norris y se mantenía lejos de la distancia del DRS, con un ritmo de 2 ó 3 décimas mejor que Lando que parecía dosificar las gomas.

Primera parada Stroll (V10)

Stroll paraba el primero (v10) y tiraba desde lejos para colocar el duro e ir hasta el final. Había salido con blandos y ganado dos posiciones de inicio el compañero de Alonso.

Sainz se pegaba a Lawson (por el 14º) y Russell a Leclerc (por el cuarto), pero adelantar parecía muy complicado. No había graining y todo apuntaba a una parada única. Los McLaren cambiaban el ritmo, pero Max mantenía los dos segundos (v15).

Sainz cruzaba por la chicane de entrada a meta en la vuelta 16, pero regresaba a pista sin problemas. Se anotaba, pero finalmente no se investigaba, al no haber ganado nada.

Russell paraba en la vuelta 20 y Lando se acercaba a 1.4 de Verstappen. Se aceleraba la fase decisiva de la carrera. Y Piastri paraba en la 21 y regresaba noveno, justo por delante de un Alonso que era décimo.

Verstappen y Lando, lucha en el pit (v22)

Todo parecía decidirse en la parada de la vuelta 22, cuando entraron a la vez el primero y el segundo. Norris se quejaba de que Max le había echado por la tierra en el regreso, pero las imágenes demostraron que siempre estuvo por delante. El de McLaren se quedó sin espacio y pisó la tierra. Nada de nada. Se anotó, pero no se investigó.

Alonso seguía con los medios iniciales y era noveno tras los cambios.

Albon, Alonso y Bearman entraban en la vuelta 25, mientas Sainz seguía en pista y subía al 10º. El líder era Antonelli de forma momentánea y Hamilton detrás al haber salido con duros.

Alonso se estabilizaba en el puesto 15º, pero con muchos por parar aún. Y Sainz era adelantado por Hasdjar con gomas nuevas y era décimo en va vuelta 31

Hamilton y Antonelli a boxes (V31 y 32)

Antonelli era el líder sin parar y Lewis se detenía para colocar el medio (estrategia cambiada) y regresaba séptimo, mientras Carlos dejaba pasar a Albon y aún no paraba. en una estrategia poco entendible de Williams.

Sainz paraba en la vuelta 34 y colocaba blandos, mientras Lawson se detenía en la misma vuelta y colocaba el blando también.

Alonso era 11º a 3 segundos de Bearman y Stroll 20º y último tras una segunda parada. Y Sainz 17º, pero con unos blandos que podían darle puestos en pista, a falta de 20 vueltas.

Pasada de Sainz a Lawson (V36)

Ser quitaba el de RB después de una persecución concienzuda. Ascendía al 16º.

Piastri pedía pasar a Lando a falta de 10 vueltas, ya que Lando no podía intimidar a Verstappen, con 1.4 segundos de ventaja sobre el inglés de forma permanente.

Sainz intentaba pasar a Hulkenberg por el15º, pero casi se tocaban en la chicane. Logró pasarlo en la vuelta 50, a tres del final. Luego pasaba a Doohan para acabar 14º, era el máximo posible desde el 15º de salida y la carrera de hoy le debe dar mucho aprendizaje para las próximas citas.

Piastri intentaba pasar a Norris, sin éxito y Max se proclamaba vencedor en el GP de Japón.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca