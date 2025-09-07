GP de Italia de F1: Max Verstappen de Red Bull establece récord en Monza y se queda con la Pole seguido de los McLaren de Norris y Piastri

El cuatro veces campeón del mundo buscará su tercera victoria en el «Templo de la Velocidad».

El piloto neerlandés de Red Bull y cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, Max Verstappen, se quedó con la Pole Position del Gran Premio de Italia, al establecer la vuelta más rápida de la historia en el Autodromo Nacional de Monza.

Verstappen estableció un nuevo récord de vuelta en la parte final de la clasificación para la carrera del domingo y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0,077 segundos del piloto de Red Bull, con Piastri a 0,190 del ritmo.

—Sí, chicos, sí. ¡Es increíble! —gritó Verstappen por la radio del equipo—. Tranquilos, todo bien.

El cuatro veces campeón del mundo, Verstappen, recorrió los 5,79 kilómetros de asfalto del llamado Templo de la Velocidad en un tiempo de 1 minuto y 18,792 segundos, con una velocidad media de 264,682 km/h. Esto fue casi una décima de segundo más rápido que el récord de una vuelta establecido por Lewis Hamilton camino de la pole position en Monza en 2020.

Y la Fórmula 1 la promocionó como la vuelta más rápida en la historia de la F1 por velocidad promedio.

Charles Leclerc se clasificó cuarto para Ferrari en la carrera de casa de la Scuderia italiana, justo por delante de su compañero de equipo Hamilton, que comenzará la carrera del domingo en décimo lugar mientras cumple una penalización de cinco lugares en la parrilla.

Leclerc había encabezado brevemente la clasificación al comienzo de la Q3 entre fuertes vítores de los fanáticos de Ferrari, acompañados por gemidos de los apasionados tifosi vestidos de rojo cuando Verstappen fue más rápido, momentos después.

Verstappen ha estado en la pole position 44 veces, pero solo una vez en el Gran Premio de Italia, donde triunfó dos veces.

«Estuvo muy ajustado, todavía nos faltaba un poquito e hicimos algunos cambios finales que creo que me permitieron presionar un poco más, y eso es justo lo que se necesita en la clasificación», dijo Verstappen. «Para nosotros, es un gran momento».

Hender «Vivo» González

