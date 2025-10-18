GP de Estados Unidos de F1: Max Verstappen de Red Bull se lleva la minipole para la carrera Sprint sobre Norris y Piastri de McLaren

Max sigue empeñado en que haya Mundial y saldrá primero al Sprint en Austin. Fernando los borda para el sexto y Sainz en un muy buen séptimo.

Sorpresas y muchas en la qualy Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, con un Max Verstappen en plan épico y superando a los dos McLaren, Norris y Piastri, por lo que podrá salir este sábado a descontar de nuevo y seguir en su cabalgada hacia su quinto título Mundial. No ceja en su empeño, pese a que los papaya se veía realmente fuerte toda la sesión.

Por detrás de ellos se metió un impresionante Nico Hulkenberg, podio en Gran Bretaña este año, quien sorprendió a Russell y a casi todos para colarse cuarto. Todo un especialista en calificación, como ha demostrado una vez más.

Magia de Alonso y de Sainz

Y Fernando Alonso, se sacó otra de las suyas de la chistera con el AMR25 al que no se esperaba, ni él mismo, con el que superaba a Carlos Sainz y a Lewis Hamilton, para hacerse con la sexta plaza. Está en condiciones de puntuar (lo hacen los 8 primeros en el Sprint) en uno de los puntos negros del calendario para Aston.

Y no menos meritoria fue la séptima plaza de Carlos, dos puestos por delante de Alex Albon y a una milésima de Alonso. Estuvo cerca también de Russell, con lo que eso significa. Especial mérito tiene que sólo tuvo 8 vueltas por la mañana y pese a todos salió a pista como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Se le da bien el COTA, donde hizo dos podios en 2024 y 2023 y quiere estar cerca de nuevo, si no es el sábado, quizá el domingo, pero con un Williams.

SQ2: Sainz 6º, Alonso 9º y Antonelli fuera

Los dos Ferrari le pusieron picante al final, pues estaban eliminados a falta de segundos. Leclerc pudo superar a Alonso y Hamilton quedó justo por detrás, décimo pero dentro.

Carlos Sainz sólo pudo tener un intento, pero le sirvió para ser sexto y ser el primero de los mortales de nuevo y delante de Albon..

Tiempos SQ2.FIA

SQ1: Sainz pasó como quinto, Alonso como 12º

Carlos, pese a la avería de la mañana, estuvo sobrado en su estreno con los neumáticos medios, acabó quinto en la primera ronda.. Norris era primero y Verstappen segundo a 0.139. Parecía que iba a estar entre ellos.

Tiempos SQ1.LTN

Y Alonso vivió un episodio de nervios, al quedarse enganchado en el tráfico del pit.

Hubo varios coches que no salían a tiempo por delante y el español no pudo tener un segundo intento, aunque le bastó para entrar como 12º y pasar a la siguiente fase. Stroll era 14º.

