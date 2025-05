GP de Elia Romagna de F1 2025: Oscar Piastri de McLaren se ha llevado la pole en Ímola seguido de Verstappen y Russell

Actuación espectacular e inesperada de Fernando, mientras Piastri se llevó la pole y Verstappen fue segundo.

Oscar Piastri se ha llevado la pole en Ímola, pero la noticia está en Fernando Alonso y Carlos Sainz, que arrancarán en el top-6, separados por 0.001, tras la calificación de este sábado en el GP de Emilia Romagna.

El progreso del asturiano, cuya mejor posición de esta año eran los 12º de Australia y Japón, es brutal y partirá quinto en su circuito talismán, en el que batió en 2005 a Michael Schumacher en una de las mejores carreras de su vida.

Se da la circunstancia de que la familia de Fabrizio Borra, su fisio de siempre que falleció el pasado domingo, estaba con él en Aston Martin para verle. El impulso extra para dedicarles algo imposible habrá contado en su vuelta, sin duda.

Porque se dejó el alma con un juego de medios final, contrario al de todos los favoritos, para dejar atrás a los Williams, a su compañero, a Hadjar Gasly y antes a los dos Ferrari y a Kimi Antonelli en su casa. De ver para creer y seguir sin procesarlo del todo. Las piezas nuevas y una ejecución excelente de Aston, que leyó que a su coche le iban mejor las gomas de banda amarilla que las rojas, fue decisiva. Pero lo de Alonso es magia pura, como en sus mejores días, en los que Fabri estaba a su lado cuidándole y preparándole para la batalla.

Sainz sexto, a una milésima de Fernando

Carlos Sainz logró igualar su mejor puesto en parrilla en 2025 y son cuatro ya por delante de Alex Albon, su compañero en Williams. Merecía también el quinto, pero salió el último, sin tiempo para preparar los neumáticos de forma adecuada y eso pudo costarle caro. Pero está en sexto, con el cuarto mejor ritmo de carrera y saliendo por delante de su compañero y de los Ferrari. A poco que se despisten los de arriba, podría acabar en entre los cuatro primeros en la carrera del domingo.

Para la victoria, todo parece de nuevo, como en Miami, entre Piastri, autor de la tercera pole del año y de su vida (tras China y Bahréin) y Verstappen. El primero va afilando el gesto, ese que se les pone a los campeones del mundo, pero el holandés puede batirle en cualquier momento. Más motivos para ver una carrera, imposible.

Q2: ¡¡¡Sainz primero, Alonso sexto y los Ferrari fuera!!!

Los dos españoles dentro de la Q3 y los dos Ferrari y Antonelli fuera. Desastre italiano en su primera carrera en casa, con un Carlos Sainz en un rutilante primero, superando en un giro espectacular a los McLaren. «Oh, Dios mío», repetía por tres veces Leclerc (11º), mientras Hamilton esbozaba un, «lo siento chicos».

Y Fernando y Stroll se clasificaban en el top-10, sexto y séptimo con neumático medio, lo cual no tenía mucha explicación, salvo que son más constantes y no hay que sacrificar en ningún lado de la pista para no quedarse sin gomas al final de la vuelta. Era la confirmación de que las mejoras, sí están impulsando al AMR25.

Los tiempos finales de la Q2.LTN

Q1: Alonso 3º y Sainz 9º, Colapinto al muro

Un sorprendente Fernando se sacaba dos vueltas de ensueño para acabar tercero, sólo superado por Verstappen y Piastri. Stroll era cuarto, en un subidón inesperado para Aston con las mejoras, que sí funcionan, como se atisbaba. Sainz era noveno, pero Leclerc era décimo y Hamilton 12º

Un accidente de Franco Colapinto, con salida en Tamburello, y un fuerte golpe contra la berrera, no dejó acabar las vueltas finales a muchos. Era 15º, pero el de Alpine ya no podría volver a la pista. Los aficionados argentinos se llevaban las manos a la cabeza y él fue conducido al centro médico por protocolo pero se encontraba en buena condición el piloto de Buenos Aires.

Los tiempos de la Q1LTN

Tremendo accidente de Tsunoda

Con un tirabuzón completo, impactando de lleno contra la valla de neumáticos, y con la suerte de contar con el halo que protegió su cabeza, el japonés tuvo un accidente de los que hace 40 segaban vidas sin remisión. El japonés estuvo unos instantes quieto, pero luego salió por su propio pie, por fortuna.

Los daños eran tremendos y, por supuesto se sacó la bandera roja de inmediato. Era la variante Villeneuve, que se pasa a más de 200 y donde el RB21 no obedeció sus órdenes, pasado en la segunda de las curvas, la 6. Quedó panza arriba y finalmente se colocó para caer al suelo. Dantesco.

