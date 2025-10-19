    GP de EEUU. de F1: Mazazo de Max Verstappen de Red Bull con la pole, Norris de McLaren al acecho y Piastri lejos

    Puede asestar otro golpe en una carrera de domingo en la que Sainz partirá noveno y Alonso 10º.

    Max Verstappen logró de nuevo la pole en el Gran Premio de Estados Unidos y da un nuevo mazazo sobre la mesa del Mundial. Es su séptima para él en 2025, donde ya arrasa a su rivales de McLaren, de los que Lando Norris salvó los muebles in extremis. Fue segundo, a casi tres décimas del holandés, pero superando por una centésima a Leclerc, redivivo en esta sesión.

    Leer También: GP de EEUU. de F1: Desastre de los McLaren y papaya para Verstappen que gana la carrera Sprint, Russell y Sainz completan el podio

    Pero el que tiene un serio problema es Oscar Piastri, el actual líder del campeonato, con 55 puntos sobre Max, y viendo menguar su renta a pasos agigantados. Parte sexto y gracias y todo lo que no sea un podio para él puede ser dramático viendo lo que queda. Ya no puede meterle mano a su compañero en las qualys y mucho menos al tetracampeón, que vislumbra un quinto campeonato consecutivo al fondo.

     

    Las cuentas ya no están claras y Norris necesita imperiosamente adelantar a Verstappen en el inicio y mantener el primero, si es que tiene ritmo para conseguirlo. Y si se le mete algún rival de por medio, como Leclerc o Russell, el botín para el depredador Max puede ser mayúsculo.

    Así es la parrilla del domingo en Austin.
    Así es la parrilla del domingo en Austin.f1,com

    Sainz partirá noveno

    La llegada de los Ferrari complicó la vida a Carlos, que se quedó a menos de una décima del sexto de Piastri, pero por detrás de Ollie Bearman, al que debería superar en carrera por ritmo. El FW47 es mejor en carrera siempre y puede sumar de nuevo una buena bolsa.

    Alonso, décimo por encima del coche

    Fernando, tras la decepción del Sprint, donde pudo haber sido podio, se repuso para entrar de nuevo en Q3, mientras su compañero tenía el 18º tiempo. Una hazaña sobre otra e inasequible a un bajón anímico, se batirá de nuevo en una pista en la que Aston es quizá el penúltimo coche. Lo suyo no es normal.

    Tiempos de la Q3.
    Tiempos de la Q3.LTN

    Q2: Sainz pasó como 7º y Alonso como 9º

    Bien los dos españoles en el primer intento, que les sirvió para entrar en Q3 y cumplir el objetivo vital. Verstappen, Leclerc y Norris eran los mejores tiempos, pero Piastri seguía con muchas dudas, como el resto del fin de semana, sólo 8º y a medio segundo de la posible pole. 

    Los que sorprendían eran los Ferrari, segundo con Leclerc y cuarto con Hamilton. Con más calor y menos viento que el viernes, el SF-25 rendía mucho mejor.

    Tiempos de la Q2.
    Tiempos de la Q2.LTN

    Q1: Sainz pasó como 9º y Alonso como 10º, los McLaren lejos

    Mientras Verstappen lograba el mejor tiempo, Los McLaren acababan 11º con Piastri y 12º con Norris, ambos con problemas de estabilidad en la zona rápida. Sainz pudo pasar 9º, con un solo intento, mientras Albon caía por límites de pista.

    Y Alonso pudo no dar su segundo intento y acabar décimo y pasar de ronda, por delante de los McLaren., mientras Stroll, que tiene 5 puestos en parrilla, era 18º, por lo que saldrá último a la carrera de mañana.

    Isak Hadjar sufrió un accidente nada más empezar y reventó el frontal de su RB en la curva 6 tras un trompo completo. El mejor debutante del año hasta ahora iba a salir al fondo.

    Tiempos de la Q1.
    Tiempos de la Q1.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Marca

    Lo más reciente

    Edit Template