GP de EEUU. de F1: Mazazo de Max Verstappen de Red Bull con la pole, Norris de McLaren al acecho y Piastri lejos

Puede asestar otro golpe en una carrera de domingo en la que Sainz partirá noveno y Alonso 10º.

Max Verstappen logró de nuevo la pole en el Gran Premio de Estados Unidos y da un nuevo mazazo sobre la mesa del Mundial. Es su séptima para él en 2025, donde ya arrasa a su rivales de McLaren, de los que Lando Norris salvó los muebles in extremis. Fue segundo, a casi tres décimas del holandés, pero superando por una centésima a Leclerc, redivivo en esta sesión.

Pero el que tiene un serio problema es Oscar Piastri, el actual líder del campeonato, con 55 puntos sobre Max, y viendo menguar su renta a pasos agigantados. Parte sexto y gracias y todo lo que no sea un podio para él puede ser dramático viendo lo que queda. Ya no puede meterle mano a su compañero en las qualys y mucho menos al tetracampeón, que vislumbra un quinto campeonato consecutivo al fondo.

Las cuentas ya no están claras y Norris necesita imperiosamente adelantar a Verstappen en el inicio y mantener el primero, si es que tiene ritmo para conseguirlo. Y si se le mete algún rival de por medio, como Leclerc o Russell, el botín para el depredador Max puede ser mayúsculo.

Así es la parrilla del domingo en Austin.f1,com

Sainz partirá noveno

La llegada de los Ferrari complicó la vida a Carlos, que se quedó a menos de una décima del sexto de Piastri, pero por detrás de Ollie Bearman, al que debería superar en carrera por ritmo. El FW47 es mejor en carrera siempre y puede sumar de nuevo una buena bolsa.

Alonso, décimo por encima del coche

Y Fernando, tras la decepción del Sprint, donde pudo haber sido podio, se repuso para entrar de nuevo en Q3, mientras su compañero tenía el 18º tiempo. Una hazaña sobre otra e inasequible a un bajón anímico, se batirá de nuevo en una pista en la que Aston es quizá el penúltimo coche. Lo suyo no es normal.

Tiempos de la Q3.LTN

Q2: Sainz pasó como 7º y Alonso como 9º

Bien los dos españoles en el primer intento, que les sirvió para entrar en Q3 y cumplir el objetivo vital. Verstappen, Leclerc y Norris eran los mejores tiempos, pero Piastri seguía con muchas dudas, como el resto del fin de semana, sólo 8º y a medio segundo de la posible pole.

Los que sorprendían eran los Ferrari, segundo con Leclerc y cuarto con Hamilton. Con más calor y menos viento que el viernes, el SF-25 rendía mucho mejor.

Tiempos de la Q2.LTN

Q1: Sainz pasó como 9º y Alonso como 10º, los McLaren lejos

Mientras Verstappen lograba el mejor tiempo, Los McLaren acababan 11º con Piastri y 12º con Norris, ambos con problemas de estabilidad en la zona rápida. Sainz pudo pasar 9º, con un solo intento, mientras Albon caía por límites de pista.

Y Alonso pudo no dar su segundo intento y acabar décimo y pasar de ronda, por delante de los McLaren., mientras Stroll, que tiene 5 puestos en parrilla, era 18º, por lo que saldrá último a la carrera de mañana.

Isak Hadjar sufrió un accidente nada más empezar y reventó el frontal de su RB en la curva 6 tras un trompo completo. El mejor debutante del año hasta ahora iba a salir al fondo.

Tiempos de la Q1.

