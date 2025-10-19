GP de EEUU. de F1: Max Verstappen de Red Bull gana la carrera y estrecha aún más el lazo a los McLaren en Austin, Texas

Victoria de Max, Norris tercero y Piastri 5º, por lo que está ya a 40 del liderato. Fernando 10º y Sainz fuera por accidente.

Sigue la tendencia, sigue la caza y Verstappen estrecha el lazo en el cuello de los McLaren saliendo de Texas, donde todo le salió a pedir de boca. Victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, como en el Sprint, doble pole y líder de principio a fin. No hay término para calificarlo salvo repóker, apropiado para estos lares. Sólo se dejó la vuelta rápida.

El caso es que sale de Austin a tiro de piedra de los dos McLaren, a sólo 25 puntos de Lando Norris, que salvó las naves y pudo batir a un Charles Leclerc muy brillante toda la carrera. Pero es que Max está a sólo 40 del líder, Oscar Piastri, muy pobre en ritmo durante toda la carrera y que sólo ganó una plaza, la de Russell en la salida. No es que haya Mundial, es que, como en Regreso al Futuro, su sombre empieza a materializarse troquelado en la copa de campeones, con el quinto título consecutivo.

Restan cinco carreras y dos Sprint hasta el final, es decir 141 puntos en juego y al ritmo en el que está limando la ventaja desde el GP de Italia (los cinco últimos) donde inició la carrera a más de 100 puntos, habrá que concederle muchas opciones o la mayoría. Los payaya han entrado en barrena.

Piastri es el que peores sensaciones ofrece, lejos de aquella templanza de hace sólo dos meses. El suyo puede ser uno de los mayores desplomes de la historia de la F1 y por lo visto en buena parte del año, no lo merece, pero es que el rival que llega es quizá el mejor de todos los tiempos.

Buen 10º de Alonso

La salida no fue buena y la estrategia tampoco era la ideal, pero Fernando se aguantó en el décimo, frente al ataque final de Lawson y de Stroll, para puntuar por primera vez con Aston en Austin. Es otro puntito para sumar 33 en el Mundial y meterle otro de distancia a su compañero. Esta pista era de las anotadas como mala para los de verde, por lo que el botín no es nada malo.

Sainz, error y abandono

Carlos salió muy bien, pasó a Bearman en la vuelta 2, pero luego a pesar de que podía esperar su momento con un buen ritmo para cazar a Antonelli por el séptimo, prefirió no hacerlo.

En un lugar en el que no había muchas posibilidades se tiró de lejos, pero el de Mercedes cerró en su sitio y resultó tocado en la rueda trasera, por lo que estaba claro. Kimi pudo seguir y Carlos se quedaba fuera, pero su fin de semana ya estaba hecho con el tercero del Sprint el sábado.

Con información de Marca