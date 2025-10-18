GP de EEUU. de F1: Desastre de los McLaren y papaya para Verstappen que gana la carrera Sprint, Russell y Sainz completan el podio

Choque forzado por Piastri con Norris en la curva 1, que acabó con Alonso también. Max está a 55 del líder y queda un mundo.

Se hablaba de limpieza y justicia desde McLaren, se les llenaba la boca al decir que no permitirían nada injusto de forma interna… Y sólo hicieron falta un puñado de metros para que Piastri intentara hacerle un lazo en la cerrada curva 1 de Austin y abriera la caja de los truenos. Choque entre ambos, Hulkenberg girado y este tocando a Alonso. Todos fuera de la carrera y el Mundial casi reseteado.

La suerte que tiene los papaya es que se trataba del Sprint, con 8 puntos al ganador, todos para Max Verstappen que se queda ahora a 55 de Oscar y a 33 de Lando, con 166 por jugarse (seis carreras completas y dos Sprint más). El holandés soportó un ataque despiadado (e imposible de Russsell) pero salió victorioso.

Se quejaron luego desde McLaren, del pilotaje de Nico Hulkenberg, del que Zak Brown dijo, «ha pilotado como un amateur», pero parece que querían ver lo que no había pasado. Fue Piastri quien cruzó hacia adentro sin pensar que el resto como Hulk y Alonso venían en su trazada, la correcta y fue su piloto el que arruinó la carrera de dos por detrás y de su compañero por delante.

Un Sainz tremendo

Carlos Sainz salvó la montonera inicial por los pelos y se encontró tercero en la primera vuelta, con Leclerc y Hamilton a su caza. Charles falló Lewis le pasó y parecía llegar como un disparo para quitarle el podio del Sprint… pero pecó de optimista.

Tanto apretó entre las vueltas 8 y 12 que sus medios usados, pues pensaban que estarían fuera de puntos, se vinieron abajo, con lo que Carlos que mantuvo la calma se llevaba su segundo gran resultado de 2025. No es un podio como tal, pero sabe muy bien. Y con esos ocho puntos se coloca ya 10º en el Mundial de pilotos, con un total de 38, aunque podría estar bastante más arriba sin tantos problemas en la primera mitad del año.

La carrera acabó en régimen de safety car, tras un accidente de Stroll con y Sainz pudo dejar atrás definitivamente a los dos Ferrari, que no podía con él por ritmo en la vueltas finales.

Salida (V1/19) Montonera

Verstappen salió perfecto, Piastri intentó hacer un lazo por dentro a Norris en la curva 1, pero se comió a su compañero. En la carambola Hulkenberg salió tocado y arrastraba a Alonso, dejándole fuera de combate.

Carlos Sainz era tercero, tras Russell y Max y Leclerc era cuarto y Hamilton quinto. Tsunoda remontaba desde atrás estilo kamikaze y se colocaba séptimo. Se sacó el coche de seguridad muy tarde, porque la posta estaba plagada de trozos de coches, pero no se sacaba la bandera roja.

El Mundial daba un vuelco completo, con un Max que podía sumar 8 y los dos McLaren a cero

Resalida (V6)

No se abría investigación sobre lo de la primera vuelta y Sainz se pegaba a Russell para intentar tomar el segundo, aunque no le era posible seguir su estela.

Russell se tiraba por fuera en la vuelta 9

Los dos se iban fuera, tras entrar el Mercedes muy pasado y hubo de dejarle pasar de nuevo para no sr sancionado para adelantar por fuera de pista.

Y por detrás Hamilton le quitaba las pegatinas a Leclerc (por error del monegasco) y tomaba el cuarto, lo que le venía muy bien a Sainz para seguir tercero. Venían picados de antes.

Hamilton, como un disparo, pero no podía con Sainz

En la vuelta 13 parecía que iba a cazar al español, pero luego entró en degradación y Carlos pudo controlarlo para hacerse con el tercero, por detrás de Russell y Verstappen. Gran carrera del español y el Mundial se quedaba en un suspiro.

Hender «Vivo» González

