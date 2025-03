GP de China de F1 2025: Oscar Piastri de McLaren puede con Russell y Norris tras conseguir la Pole; Alonso y Sainz no levantan cabeza

Verstappen partirá cuarto y Hamilton quinto, superando de nuevo a Leclerc. Fernando partirá 13º y Carlos 15º.

Oscar Piastri fue uno de los pocos que mejoró en el segundo intento, lo justo para superar a Russell y Norris y llevarse así la primera pole de su vida. El piloto australiano de McLaren partirá con una gran ventaja para anotarse la victoria, pues el líder puede gestionar y degradar menos los neumáticos que el resto del paquete.

Un Russell espectacular, apurando hasta el último momento, se coló entre los dos McLaren y superó a Norris con el cronómetro ya vencido. El vuelco ha sido total respecto a la Qualy Sprint, con Verstappen cuarto (era segundo el viernes) y Hamilton quinto (minipoleman ayer). El que hinca la rodilla por segunda vez, o más bien por tercera es Charles Leclerc, incapaz de superar a su nuevo compañero todo el fin de semana.

Los favoritos están muy claros, los dos McLaren, que aprendieron la lección del Sprint y un Russell que podría estar en el podio, con permiso de Verstappen. El resto lo tendrá realmente complicado.

Hamilton vuelve a la cima del rojo sin dar opción a Verstappen. El piloto El btitánico ganó el Sprint del GP de China 2025.

En la Q2 la sorpresa fue que los dos Racing Bulls, equipo filial del de Verstappen, se metían con Hadjar y Tsunoda entre los 10 mejores. Al final, el francés de origen argelino, un mar de lágrimas en Australia, ha emergido como la gran sorpresa de esta qualy en China, séptimo en parrilla, mientras Liam Lawson, tan lento como marrullero, era último con el RB21. Muy grande lo del Visa RB con Tsunoda noveno. Albon también entró en la ronda final con el Williams y partirá 10º, con opciones de puntuar.

Q3, GP de China 2025

1º O. Piastri McLaren 1’30″641

2º G. Russell Mercedes 1’30″723 +00″082

3º L. Norris McLaren 1’30″793 +00″152

4º M. Verstappen Red Bull 1’30″817 +00″176

5º L. Hamilton Ferrari 1’30″927 +00″286

6º C. Leclerc Ferrari 1’31″021 +00″380

7º I. Hadjar Racing Bulls 1’31″079 +00″438

8º K. Antonelli Mercedes 1’31″103 +00″462

9º Y. Tsunoda Racing Bulls 1’31″638 +00″997

10º A. Albon Williams 1’31″706 +01″065

Los cambios de Aston no funcionaron

En Aston Martin, los cambios de reglaje para poder defenderse en la carrera y no sufrir tanto graining (como el el Sprint) les hicieron más lentos. Alonso pudo un ala como la de Stroll y logró superarlo por menos de una décima, pero saliendo 13º tendrá complicado entrar en los puntos el domingo.

En lo que se refiere a Carlos Sainz, lo suyo empieza a ser algo sin explicación. No logra acercarse a Albon en los tiempos a una vuelta y en la carrera corta, sin forzar nada, los neumáticos se le deshicieron. Puede que el coche (chasis) tenga algo raro o algo incorrecto en el montaje que pueda explicar lo que está pasando, cuando nunca, ni con Verstappen, Norris o Leclerc ha estado a esa distancia de un compañero de box. No es normal, sencillamente. Y no lo explica ya el cambio de equipo.

Tiempos completo clasificación GP de China.FIA

Q2: Alonso cayó como 13º y Sainz como 15º

No había más para el Aston, con Fernando superando esta vez a Stroll por menos de una décima. En el caso de Williams. Albon se metía como décimo y Carlos caía como 15º y último de la Q2, a 0,3 segundos de su compañero. No es tanto como el viernes, pero sigue siendo inexplicable por completo. Nadie lo esperaba

Tiempos de la Q2.FIA

El dominador fue Norris, por delante de Verstappen y Piastri, con los Ferrari lejos, pero parecía que esperando acontecimientos.

Q1: Sainz pasaba como noveno y Alonso como 12º

Sin problemas para pasar a la segunda manga, en una ronda que dominaba Piastri.

Lawson era el último y Stroll se salvaba como 15º por los pelos, mientras Albon pasaba como sexto.

