GP de Bélgica de F1: Max Verstappen de Red Bull gana la carrera sprint seguido de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris

Arrasa a Piastri en el Sprint de Bélgica y deja claro quién es el mejor. Alonso 14º, sin opciones de progresar.

Cuando todo parecía decidido en el Mundial, Max Verstappen ha aparecido para darles un jabón a Oscar Piastri y Lando Norris, con un McLaren que está a años luz del coche que pilota el holandés. Victoria en el Sprint en casa, pues tiene también la nacionalidad belga por parte de madre, tras un adelantamiento magistral sin DRS al líder del campeonato, que luego mantuvo contra todo pronóstico.

Leer También:

Hay quien quiere situar a Piastri en la liga de Max, por sus duelos de este año en los que le ha vencido, pero la comparación es un puro espejismo. Con los coches cambiados, Max sería ya casi campeón, con más de 100 puntos sobre sus rivales. Esa es la realidad. Si Oscar y Lando están arriba es por superioridad mecánica, pese a la inferioridad de talento, hambre y pilotaje puro y duro. Y el resto son cuentos.

Max le recorta un punto al líder y dos a su compañero, al ser la carrera corta, pero le queda la lluvia segura del domingo para intentar seguir haciendo historia y hacer creer a la gente que la remontada es posible y el Mundial no es sólo cosa de dos.

Por otro lado, es su primera victoria como jefe de Red Bull, tras el despido de Christian Horner. Es irónico pero no falso, porque el mando en plaza de los destinos del equipo de Milton Keynes está ahora en sus manos del todo y en el su entorno personal. Su cara es de felicidad todo el fin de semana.

Sainz, persecución a Ocon

Para Carlos Sainz fue una carrera de calificación de 15 vueltas, intentando entrar en el DRS de Ocon, que iba mucho más descargado. No tenía velocidad punta para alcanzarlo, pero no cejó hasta el final. Bearman, con el mismo Haas por detrás, quedó muy descolgado del español a las primeras de cambio, lo que dice que su carrera no fue nada mala.

Alonso, por su parte, perdió posición en la salida por el lado sucio con Stroll y luego no quiso entrar en batalla con su compañero fuera de los puntos. se limitó a cubrirse del Albon que al final fue adelantado por Hamilton. Por cierto, Fernando acabó 14º y Lewis 15º, con el Ferrari de las nuevas suspensiones.

Clasificación del Sprint Bélgica 2025.LTN

Salida (V1/15): Pasadón de Max en Les Combes

La salida fue completamente ordenada y así fue hasta la recta de Kemmel, después del Raidillon. Max le tomó el rebufo a Piastri, sin DRS y le quitó las pegatinas. Leclerc pasaba a Norris em La Source.

Sainz mantenía el sexto inicial. Y Stroll pasaba a Alonso en el inicio de la prueba.

En la vuelta 4, Norris pasaba a Leclerc de nuevo y se colocaba tercero.

La carrera se estabilizó en una persecución de Piastri y Norris a un Max brutal, que se defendió a conciencia y mantuvo a raya al australiano como un maestro. Lección completa.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca