GP de Bélgica de F1 2025: Oscar Piastri de McLaren gana, seguido de Lando Norris y Charles Leclerc de Ferreri

El australiano adelantó a Lando en la vuelta 1 y amplía su ventaja en el Mundial. Fernando 17º y Sainz 18º, en un día para olvidar.

Oscar Piastri se ha adjudicado de forma incontestable la victoria en el GP de Bélgica, tras arrasar a su compañero, Lando Norris en la primera vuelta y aguantar la ventaja construida hasta el final. Es la sexta victoria del australiano esta temporada, que toma ahora 24 puntos de ventaja sobre su compañero y empieza a perfilarse como favorito para el Mundial.

La batalla entre ambos tuvo la incertidumbre de que Lando llevaba neumáticos duros desde la vuelta 14, por los medio de Oscar, que hubo de gestionar 30 giros y administrar 8 segundos hasta el final. Pero tres fallos del ingles en la persecución arruinaron sus posibilidades. Muchos errores para ser un campeón de F1.

Tercero ha sido Charles Leclerc, tras soportar toda la presión de un Max Verstappen que apostó el sábado a reglajes de lluvia y al que la apuesta le salió realmente mal, como a Alonso y Sainz, que optaron hacerlo el domingo para salir desde la calle de boxes. La actual F1 no deja correr en mojado y cuando la pista podía darles ventaja, las vueltas (las 5 primeras) se dieron tras el coche de seguridad. La F1 en lluvia murió hace mucho cuando llueve antes de la prueba. Otra cosa es cuando hay un chaparrón inesperado en mitad del fregado.

El caso es que Max sacrificó la qualy para ir bien en carrera y eso le lastró por completo. El cuarto puesto le aleja más del liderato, del que ya está a más de 80 puntos. El Mundial, si quedaban dudas, está acabado para el holandés este año y no se sabe si eso influirá en su decisión sobre el futuro.

Alonso 17º

Salió 20º y remontó tres posiciones con el cambio de motor y el retoque de reglajes, pero si se hubiera quedado como estaba, posiblemente hubiera ido más lejos. La apuesta del mojado salió al revés a Fernando porque de nuevo no podía adelantar a nadie.

Es cierto que acertaron en la parada inicial, lo que le llevó a ser 13º, pero luego fue rebasado por varios coches más veloces en recta, como Bearman o Antonelli. No era el fin de semana. Stroll, sin cambios, acabó 15º, por delante del asturiano.

Sainz, 18º

Para Carlos fue peor aún. Sacrificó el 15º de salida para irse al 17º y le pasó lo mismo que a Fernando. No podía con nadie el recta por tener un ala de más carga atrás. Si a ello se suma el entrar dos vueltas tarde a la primera parada y una detención lenta por tráfico, resulta que acabó detrás de donde salió.

Una carrera para olvidar de nuevo, cuando Albon pudo aguantarle el ataque final a Hamilton durante unas 25 vueltas. El coche era veloz sin tocarlos para nada.

Mención especial merece el inicio de carrera de Lewis Hamilton, que mientras la pista estuvo mojada remontó 11 posiciones para acabar 7º en los puntos. Eso sí, llevar un Ferrari ayuda mucho.

Salida (V1/44): Bandera roja por agua

La prueba, desde la vuelta de formación, se dio detrás del coche de seguridad para ver el spray que levantaban los coches y si era seguro salir de inmediato o seguir varias vueltas más.

Tras pasar por Eau Rouge y la recta de Kemmel, y vista la cortina de agua, se izó la bandera roja y se decidió parar 10 minutos extra antes de intentar volver a salir. Todos al pir lane.

Los 10 minutos se convirtieron en 20 y comenzó a llover de nuevo, con los coches en el pit sin moverse.

Y arreció el agua de nuevo y no paró hasta las 15.55 y a partir de allí había que esperar a que la pista estuviera mínimamente practicable, algo que no sucedió hasta las 16.20.

Salida (V5/44): Piastri arrasó a Lando en Les Combres

Tras cinco vueltas absurdas, se dio la salida lanzada al GP de Bélgica. Piastri, con arrojo, se pegó a su compañero y le quitó las pegatinas y sin DRS. Y se marchaba sólo para abrir hueco.

Por detrás, ni Sainz ni Alonso podían ganar plaza en el inicio, pero Carlos rebasó en la vuelta 6 a Stroll y subía al 16º. Y Hamilton hacía lo mismo poco después. Hamilton pasaba a Carlos en la vuelta 8 ly luego a Colapinto, para colocarse 15º. Y luego a Hulk y Gasly para ser 13º.

Primeras paradas

En la vuelta 12, Hamilton Hulkenberg y Alonso entraban a boxes para colocar gomas medias de seco. Los primeros valientes. Y Piastri, Leclerc y Verstappen hacían lo mismo en la vuelta 13. Sainz entraba también, pero su parada fue lenta.

Tras sólo dos vueltas (V14) y al ser el primero en entrar, Hamilton ya era séptimo de carrera. En una remontada espectacular y Alonso ya era 13º.

En la vuelta 17 se dio permiso para activar el DRS y Bearman pasaba a Alonso para dejarle 14º.

Sainz, por su parte, pasaba a Hadjar en la vuelta 20 para colocarse 18º.

Y por delante, Piastri le sacaba 8.0 segundos y a Norris y le planteaban llegar hasta el final con el medio y decía que iba a ser complicado conseguirlo. Lando por detrás sí tenía el neumático duro.

El madrileño se quedaba sin las gomas medias en la vuelta 28/44 y Antonelli pasaba a Alonso, con lo que ya era 15º. Difícil carrera para los dos.

Fernando paraba en la vuelta 30 para colocar otro medio y tirar hasta el final.

