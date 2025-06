GP de Austria de F1 2025: Lando Norris de McLaren gana la pole seguido de Charles Leclerc y Oscar Piastri

Leclerc segundo y Hamilton cuarto, con Lawson sexto. Fernando parte 11º, mientras Lance está 16º. Sainz 19º, con un Williams penoso.

Lando Norris se ha llevado la pole del GP de Austria de forma arrolladora, aventajando en nada menos que medio segundo a un Charles Leclerc redivivo, que ha entrado en primera línea por primera vez en toda la temporada. Piastri es tercero, Hamilton cuarto… y Verstappen séptimo y contra las cuerdas.

El final de la calificación fue un recital de trompos en una pista sucia y llena de gravilla. Max llegaba con un tiempo para estar entre los cuatro primeros, pero tuvo que levantar en la última curva por una bandera amarilla (por trompo de Gasly) y fue sobrepasado por nada menos que Liam Lawson.

Su compañero de inicio de temporada en Red Bull ha sido la revelación del la sesión y cuando con el RB21 no se quedaba a menos de un segundo del holandés, con el CARB02 ha logrado batir a su bestia negra (con mucha suerte) y la de cualquiera que lleve el mismo monoplaza.

En unas gradas plagadas de camisetas naranjas, la segunda de casa para Verstappen, el tetracampeón se juega este domingo el poder seguir vivo en el Mundial. Un doblete de McLaren, sobre todo si gana Piastri, podría dejarle muy lejos de la lucha el resto del año. Nunca sufrió tanto en esta carrera, donde Honda logró su primera victoria (de la nueva era) con él al volante. Pero es un hecho que este Red Bull ha ido a menos en el último año y no ers capaz de remontar.

Se antoja una prueba vibrante, con luchas y cambios de posición continuos. Para Piastri, que casi se sale en su vuelta definitiva, también es una prueba de fuego. «No está en mis planes acabar tercero», asegura.

Y Ferrari, con un fondo nuevo, 44 grados en el asfalto y un Leclerc inspirado, pue capaz de lograr la mejor ‘qualy’ del año, con opciones reales de podio un domingo, algo que sólo han visto con el monegasco. Para Hamilton será la oportunidad de tomarse un respiro tras diez carreras que no han sido agradables para él.

Fernando Alonso partirá 11º, con la necesidad perentoria de optimizar su coche en cada vuelta para poder aspirar a los puntos. El simulador de la F1 colocaba a Aston como quinto coche en ritmo de carrera, pero no acierta casi nunca o nunca, por lo que no es una referencia válida.

Salir bien, no comprometer los neumáticos y quedarse en un buen tren de DRS con coches similares marcará el inicio de la prueba. En todo caso, los coches de seguridad, los golpes y los incidentes están a la orden del día en el Red Bull Ring, como sucedió en 2024, cuando un choque entre Max y Norris le regaló la victoria a Russell. Habrá opciones y hay que aprovecharlas de nuevo.

Mención especial merece Gabriel Bortoleto, octavo en parrilla, con todo un Hulkenberg último de la file. Es el gran día de este debutante de Sao Paulo, pupilo de Alonso y su AS14 Management, que apostó a Sauber en la F1 y no quiere dejar pasar la oportunidad. Es vigente campeón de la F2 como novato en 2024 y capaz de hacer cosas casi imposibles, como se vio contra Hadjar el año pasado.

Tiempos de la clasificación del GP de Austria 2025.LTN

Williams iba sobre espuma

Para el equipo de Carlos Sainz, el enigma sigue. El coche del madrileño no entraba en ninguna curva sin cambiar dos metros de trayectoria, en una imagen complicada incluso para su integridad física. No acaba de cuadrar un fin de semana completo, pero al menos el domingo no se usarán los blandos y todo se decidirá con medios y duros. Y allí el ritmo no es malo, como se vio el viernes con esos compuestos. Los adelantamientos son posibles y a pesar del 19º de salida, los puntos son posibles para el ’55’. Eso sí, hacen falta soluciones.

Parrilla de salida GP AustriaF1.com

Q2: Alonso cayó como 11º

Un incendio en la hierba de la curva 10 cortó la manga a falta de cinco minutos. Quedaba un intento de blandos para todos tras la bandera verde y Alonso lo bordó. Estuvo a punto de entrar y se quedó a 0.076 de Antonelli, pero acabó 11º, por lo que no pudo pasar con los mejores.

Las grandes sorpresas fueron las de el quinto de Bortoleto, el sexto de Gasly, que fue el que echó realmente a Alonso y el noveno de Lawson. El brasileño estuvo de diez.

Tiempos Q2.LTN

Q1: Alonso hace magia para un 13º; Sainz eliminado

Fernando entró como 13º en una vuelta final a la desesperada, como casi todos sus rivales. Stroll estuvo siempre por delante del asturiano, hasta la vuelta final. El canadiense cayó como 16º y van 23 consecutivas en las que va ‘al rinchi’ frente al ’14’ en la cronometrada de los sábados.

Carlos Sainz, con un Williams incontrolable, que no giraba en ninguna curva, acabó eliminado como 19º. Ya pueden ponerse a mirar ese FW47, porque tenía alguna tara en sus reglajes o en el reparto de frenos que descolocaba el coche en cada frenada. Otra en la que toca remontar para el madrileño.

Y por delante, Norris, Piastri, con una mezcla inesperada por detrás. Leclerc estaba 12º, empatado a la milésima con Leclerc. Así de justo estuvo.

