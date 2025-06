GP de Austria de F1 2025: Lando Norris de McLaren gana la carrera seguido de Oscar Piastri y Charles Leclerc

Gran victoria de Lando que se coloca a 15 de su compañero. El cero de Max le deja KO. Fernando séptimo aguantando a Bortoleto y Sainz fuera antes de empezar.

Lando Norris ha ganado el GP de Austria de forma brillantísima, domando las acometidas de su compañero Oscar Piastri y rehabilitando la pobre imagen que dejó hace dos semanas en Montreal. El inglés de McLaren se coloca a 15 puntos del líder de un Mundial que tiene color papaya por los cuatro costados. Sólo seis coches acabaron en la misma vuelta en Spielberg. Eso lo dice todo.

Y no fue fácil para Norris, pues en el primer tramo, con el DRS hábil para Oscar, éste le tiró varios ataques que parecían certeros, sobre todo una en Remus, pero el ‘4’ se defendió con maestría. No es tan bLando como se ha bromeado muchas veces en redes sociales. Reguló luego con los juegos de duros y medios, cuando McLaren los separó y Piastri ya no pudo estar cerca nunca más.

Drama Verstappen

Fuera de la victoria, el abandono de Verstappen es un desastre y su primer cero desde Australia 2024 por frenos. Y eso le deja muy lejos del Mundial, más allá de las dos carreras de distancia, por lo que el quinto título consecutivo se va esfumando. Ya no depende de él y los McLaren son cada vez más y más fuertes. Ellos se jugarán el campeonato 2025.

Alonso ya tiene 14 puntos, como Stroll

Con dos séptimos seguidos, Fernando Alonso ha corregido una anomalía del inicio de año. Stroll sumó 14 en Australia y China gracias a abandonos y descalificaciones de rivales, mientras a Fernando le ha costado nueve carreras el conseguirlos, pero de forma merecida y por derecho, no de chamba. Ahora están empatados y Johnnie Herbert ya no puede decir que el canadiense lo está haciendo mejor, aunque le fastidie.

Fernando se pegó a Lawson, más rápido con el RB todo el fin de semana, le tomó el DRS y logró ejecutar tras él una estrategia de una parada que al final le dio el séptimo. Las tres últimas vueltas, aguantando los ataques de Bortoleto, su pupilo, con ruedas mucho más jóvenes, fueron un espectáculo de distancias, rebufos e inteligencia. La lección particular le sale gratis al talentoso brasileño pero la habrá aprendido para el futuro.

Alonso fue a felicitar a Gabriel antes de bajarse del coche pro su excelente trabajo con un Sauber, con el que lo ha bordado este fin de semana.

De Carlos Sainz no hay mucho más que decir que no tiene la más mínima suerte. El sábado, los frenos de delante y el domingo los de atrás, bloqueados antes de salir. Llegarán mejores días, si el Williams se lo permite.

Clasificación GP de Austria 2025.LTN

Salida (v1/70): Sainz en llamas

Carlos clavado en la parrilla, enganchado en primera. Le arrancaban el motor y no le empujaban- Se abortaba la salida y por fin arrancaba el coche y debía salir el 20 desde el pit lane al haber sido empujado.

Al detenerse, el coche echaba a arder por la parte de atrás. El coche estaba frenado y de ahí que no arrancase y que se incendiase, como si tuviera un freno de mano. Se retiraba el coche.

Segunda salida (V2/70): ¡¡¡vERSTAPPEN FUERA!!!

Con Sainz en boxes y retirado, llegaba el momento de salir de nuevo, a las 15.15 horas.

Piastri pasaba a Leclerc y atacaba a Norris, Mientras, por detrás Antonelli llegaba descontrolado en la curva 3 e iba a parar contra Verstappen, le embestía y se llevaba al holandés puesto. Los dos fuera.

Alonso salvaba el accidente y se metía décimo, mientras Albon era séptimo Bortoleto octavo y Lawson noveno. Hubo COCHE DE SEGURIDAD.

Tras la reanudación (v3), todo seguía como estaba y Alonso se lo tomaba con calma.

Una vez activado el DRS. Piastri se tiraba con todo para atacar a Lando. Albon pasaba a Gasly y ya era sexto (V9). Una pena para Carlos, algo que dolía por el ritmo de carrera del Williams.

Gasly paraba en boxes en la vuelta 12 y Alonso era noveno momentáneo. Y tras la parada de Albon para protegerse de Gasly, Fernando era octavo.

¡¡¡Albon fuera!!!

El segundo de los Williams se retiraba al entrar en boxes en la vuelta 16. Un drama lo de la fiabilidad para los de Grove. Posición que ganaba Alonso real.

Por delante, Piastri estaba a punto de llevarse a Lando en la curva 10, antes de la meta.

Lando paraba en la vuelta 20 (3.1 segundos) y Piastri se quedaba líder. Y Alonso era séptimo tras la parada de Russell y sexto tras la de Bortoleto.

Piastri entraba en la vuelta 24 y salía detrás de Norris, aunque con ligera ventaja de gomas. Salía 3,5 seg. detrás de su compañero.

Alonso miraba a una sola parada

Alonso era quinto sin parar, tras las detenciones de Ferrari (V26) y empezaba a estar en la ventana de la parada única. Hamilton le pasaba de inmediato y era sexto (v29). Estuvieron a punto de tocarse.

Y Tsunoda se tiraba a por Colapinto y lo sacaba, aunque ambos continuaban. A punto de llegar un VSC que hubiera sido ideal para Alonso. Le caían 10 segundos al japonés de penalización.

Lawson paraba en la vuelta 32 y Alonso era quinto de nuevo.

Y Alonso el copiaba en la vuelta 33. Volvía 12º, a 2 segundos del neozelandés con el duro. Pero ambos sólo a una parada.

Y Norris mantenía unos cómodos 5,5 segundos sobre Piastri, que parecía dormido o que Lando apretaba para intentar que ya no le alcanzara. Pero sobre la vuelta 40, Piastri cambiaba de ritmo y Alonso alcanzaba zona de DRS con Lawson. Fernando, tras la parada de Hulk (v44), era noveno ya en los puntos.

Fernando subía al octavo en la vuelta 45 y podía llegar hasta el sexto si pasaba a Lawson finalmente.

Dos últimas paradas de McLaren

Norris paraba en la vuelta 52 para ir hasta el final con medios y Piastri entraba en la 53. En la vuelta a pista, Oscar casi es echado de pista por Colapinto, que no le había visto. Estaba a 4,3 segundos de su compañero a falta de 17 vueltas para el final.

Alonso se pegaba a Lawson, en la vuelta 56, pero no parecía tener la velocidad en su AMR25 para pasarlo.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca