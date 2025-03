GP de Australia de F1: La lluvia y el caos tapan el ciclón McLaren, Lando Norris sobrevive a todo y gana Max Verstappen pesca el segundo

Piastri falló, Ferrari no se enteró en el muro y Sainz y Alonso acabaron contra las barreras, en un más que intenso GP de Australia..

McLaren estaba arrasando en el Gran Premio de Australia, la primera cita de la F1 en 2025, cuando llegó la lluvia fuerte a falta de 17 vueltas y la película de la carrera se reviró por completo.

Lando Norris se ha llevado la victoria, la quinta de su vida y Oscar Piastri estaba destinado al segundo, pero a unos metros de la entrada al pit lane se fue por la hierba y allí apareció Verstappen para pescar en el río revuelto. Sólo Max intentó ponerles en aprietos durante 10 vueltas, pero hubo de ceder después de un trallazo en su coche que le avisó de que no podía mantener el tranco de los papaya. En el final de la carrera, a una roca como el holandés le tocó el premio. Es de los que no acaba nunca contra la pared y acaba ganando o en el podio. Incluso acarició el triunfo al final.

La victoria y el doblete de los de Woking entraban en todos los pronósticos, pero no las diferencias que mostraron durante dos tercios. McLaren parece querer mandar a tres equipos a una clase B, que sería la de Verstappen (no Red Bull), Russell y Ferrari… Y el resto quizá a una clase C. Esto ya lo vimos con Mercedes (2014-21) y Red Bull (2022-24). Lo que hemos visto en Melbourne parece indicar eso, aunque la lluvia lo haya enmascarado. En seco hubiera sido una paliza terrible para el resto.

Los españoles, contra la pared

Ha sido un día aciago para Carlos Sainz y Fernando Alonso. El primero se quedó en el muro tras un extraño del motor, que se quedó sin potencia y luego la entregó de golpe, por un salto de marcha en la caja de cambios, según revelaron los datos de la telemetría. Y eso en mojado fue fatal, cuando sólo era la primera vuelta y bajo coche de seguridad.

Para Fernando, el accidente llegó a mitad de carrera, cuando iba a por Gasly y tocó el piano con una rueda. El AMR25 no se lo perdonó y se fue contra el muro en la curva 7. Es la primera vez desde Imola 2022 que ninguno de los dos acaba una carrera. Habrá días mejores. Sainz tiene un Williams que camina (Albon cuarto) y el Aston no se vio tan mal a lo largo de la carrera. (Stroll sexto).

Batacazo Ferrari (II) y Leclerc ataca a Hamilton

El gran perdedor del fin de semana fue Ferrari, con Leclerc octavo y Hamilton décimo, tras un error en el momento decisivo, en el que se quedaron en pista cuando arreciaba la lluvia y un accidente provocó un coche de seguridad. Pocos reflejos en el box, pues tenían el podio a tiro.

En la reanudación posterior, Leclerc, que había cedido su puesto a Lewis con un trompo, se rebelaba a terminar tras su nuevo compañero y le quitaba las pegatinas con toque incluido. No se sabe si ganarán algo, pero la batalla interna en la Scuderia promete ser caviar del bueno toda la temporada.

Para Lewis fue peor, porque en la vuelta final, un Piastri que llegaba remontando lo pasó como un trueno rozando las paredes en una imagen espectacular.

Clasificación del GP de Australia 2025.F1

Hadjar, el primero fuera antes de salir

Desde parado, el lío y el spray era impresionante, el francés de RB se quedó el la pared intentando calentar gomas, a la primera en la curva 2. La salida quedaba aplazada, con todo el procedimiento por hacerse.

Salida (V1/58)

Verstappen atacó desde el inicio y en la segunda curva pasaba a Piastri para colocarse segundo. Por detrás, Gasly pasaba a Sainz que era décimo y Alonso subía al 11º. Leclerc subía del séptimo al quinto.

Doohan sufría un accidente y luego Carlos Sainz, en la última curva bajo safety car. «me he quedado sin potencia y luego ha subido masivamente», decía por la radio. Era la primera vuelta aún.

Así fue el accidente de Sainz. Con su salida de pista, Alonso se colocaba décimo.

Reanudación (V8/58). Norris primero: El inglés mantenía la posición y Piastri se acercaba a Max por detrás. Alonso seguía décimo. Se avisaba de un incidente de Fernando bajo coche de seguridad. Se investigaba. También de Tsunoda.

Antonelli pasaba a Hulk en la vuelta 13 y Hamilton no podía con Albon, que era séptimo. Trompo espectacular de Antonelli en la vuelta 16, con la suerte de coger el parking en la escapatoria sin tocar el muro.

Salida de pista de Verstappen (V18)

Se salía de pista ligeramente en la curva 11 y perdía la plaza respecto a Piastri. Era tercero. Hasta Max cometía errores.

Alonso seguía décimo y se investigaba también por el safety car a Albon y Hamilton. Los cuatro quedaban exonerados de infracción.

Regresaba una lluvia ligera en la vuelta 22, pero iba a a ser por tres vueltas solamente.

Y Verstappen ya se distanciaba a 8 segundos de Piastri. Tenía que dejar ir a los McLaren porque eran inabordables.

Piastri se pegaba a Norris (V29): La gente rugía en la grada y el australiano se metía encima de su compañero.»Mantener posición», le decían por la radio al segundo de los McLaren. No tenía permiso para atacar.

A pesar de ello, el aussie perdía el coche por un momento. Y los dos McLaren doblaban al red Bull de Lawson en la vuelta 34-

Accidente de Alonso (V34)

Atacaba el asturiano a Gasly y se iba contra el muro en la curva 7. Coche de seguridad y todos adelanto a cambiar gomas y colocar seco hasta el final de la carrera. Una pena para Fernando. Los dos españoles estaban fuera. Pisó el piano en la curva 7 y perdió el control del coche. Había avisado antes de empezar, que las líneas estaban muy peligrosas y era una carrera de supervivencia.

Relanzamiento en la vuelta 40/57: Y aviso de lluvia intensa inmimente. Max no podía con los McLaren pese a tener medio por los duros de sus rivales. Y el cielo se abría en la vuelta

Accidente de Piastri (V45)

La lluvia lo cambió todo, con Piastri en la hierna, Nrrris entrando en boxes y Verstappen colocándose líder. Entraba el holandés a colocar gomas de lluvia intermedia y Hamilton era primero, con Leclerc segundo, que también había tenido una trompo pero se recupero.

Era la locura, con Lawson y Bortoleto contra el muro, los Ferrari arriesgando, Norris tercero Tsunoda cuarto y Verstappen quinto, cuando salía el coche de seguridad. Piastri era 14.

Ferrari tuvo que rendirse y entrar, por lo que el orden era Norris, Verstappen, Russell, Albon, Antonelli y Stroll. Hamilton era noveno y Leclerc décimo. Giro dramático de guion.

Relanzamiento (V52), pasadón de Leclerc a Hamilton: Era una minicarrera de cinco vueltas. Y un pasadón de Charles a Lewis le quitaba las pegatinas, a la vez que le tocaba el ala delantera con una de sus ruedas. Leclerc era noveno y Hamilton décimo.

Verstappen apretó a Lando, pero ya era tarde. Russell fue tercero y Albon era cuarto, mientras Antonelli se metía quinto tras una carrera maravillosa.

Hender «Vivo» González

Con unformación de Marca