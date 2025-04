GP de Arabia Saudí de F1: Oscar Piastri de McLaren sí gana a Verstappen y es el nuevo líder del campeonato de pilotos

El australiano, nuevo líder, bate a Max tras una gran salida que acabó en penalización para el campeón. Leclerc completa el podio. Gran octavo de Sainz y 11º de Alonso.

De entre las ‘papaya rules’ y la mano blanda de McLaren ha surgido un piloto frío y sin escrúpulos capaz de plantar cara a Verstappen y darle de su propia medicina. Piastri venció el GP de Arabia Saudí con una salida soberbia que le debió garantizar ya entonces la primera posición. No fue así porque Max se saltó la curva. Pero tras la esperable penalización y un primer stint calculado, el australiano adelantó por la calle de boxes al campeón y aseguró la primera posición con una pasada a Hamilton al filo de lo imposible. La necesitaba para hacer buena la estrategia y la ejecutó sin miedo a terminar como Lando el día anterior. A partir de ahí impuso un ritmo ganador que solo Verstappen pudo emular (y más tarde Leclerc). Oscar logró su quinta victoria en la F1, la tercera de 2025, y ya es el nuevo líder del Mundial.

Leer También: GP de Arabia Saudí de F1: Max Verstappen de Red Bull firma una pole antológica y Lando Norris termina en el muro

Max partía desde la pole y sabía que media carrera estaría en la arrancada, porque Jeddah Corniche no ofrece tantos puntos de adelantamiento para coches parejos. Sin embargo, por una vez, el holandés fue frágil bajo los semáforos. Piastri desembragó mejor, en pocos metros se puso en paralelo con el Red Bull. Y llegó por delante a la curva uno, que trazó un poco forzado pero por dentro del asfalto.Verstappen atajó por la escapatoria y regresó a la pista primero. La FIA le sancionó con cinco segundos que cumpliría en su ‘pit-stop’, aunque nadie del equipo le recomendó al piloto que devolviera la posición. Nadie le discute.

Tsunoda se llevó por delante a Gasly en la quinta curva de la primera vuelta y salió el coche de seguridad cuando casi no había dado tiempo a que se asentaran las posiciones. Piastri paró en la vuelta 20 forzando el ‘undercut’ cuando más rápido era Verstappen. Por el camino solo tenía que salvar al Ferrari de Hamilton, al que adelantó en la primera zona de DRS arrimándose a los muros como si fueran de goma. Saltaron chispas, metafóricas y reales, pero apuró ante la frenada y prosiguió hacia el liderato. Para cuando Verstappen pasó por el garaje (vuelta 22) ya habría cedido casi cuatro segundos con el McLaren. Se escapaban el triunfo y el liderato en una ocasión clara para ‘Mad Max’. Estas cosas antes no pasaban. Contra Lando no pasaban.

Leclerc y Norris se quedaron en la pista más tiempo. Charles hizo bueno el plan de parar muy tarde (30) y regresar con un gran ritmo, suficiente para adelantar a Russell y hacerse con el podio. Mercedes aquí estuvo por detrás de Ferrari y Red Bull. Aunque terminaran delante de Hamilton, cuyo proceso de adaptación al digno SF-25 empieza a chirriar a propios y extraños. Lando esperó y esperó a un segundo safety car que no llegó y, tras el último cambio de ruedas, debió conformarse con la cuarta posición en una remontada válida. El retumbar de la pirotecnia en Yeda fue en honor a Piastri, nuevo y joven líder (24 años) por delante del campeón y Leclerc. McLaren ya tiene a su aspirante a derrocar a Verstappen. No es quien todos esperaban.

Gran octavo de Sainz, triste undécimo de Alonso

Sainz hizo bien todo lo que tenía que hacer bien e incluso más de lo que le correspondía. Fue inteligente, no se agotó contra coches grandes y conservó neumáticos para amarrar la octava posición con el Williams por detrás de todos los ‘top’. Salvó un cambio de ruedas defectuoso de ¡6.4 segundos! Fue el primero del resto con una carrera sin ‘highlights’. Como no era suficiente, el equipo le pidió que levantara al final y diera DRS a Albon (9º) para que se defendiera de las acometidas de Hadjar (19º), con mucho más ritmo por una parada más tardía. Al final el plan surtió efecto. Es el mejor resultado de Carlos esta temporada. Al otro lado de la misma calle, Alonso debió conformarse con un undécimo muy trabajado que no ofrece ninguna recompensa. Peleó con espadas de madera contra coches que están más cerca de la zona noble que del furgón de cola. Al final ganó un puesto a Lawson por penalización del neozelandés. Sacó todo lo que tenía el coche con otro fin de semana sin una pega. Pero ni así hay puntos en el horizonte del paupérrimo Aston.

Clasificación GP Tiempo Puntos

pospiloto Esc Pts 1 Oscar Piastri 25 2 M. Verstappen 18 3 Charles Leclerc 15 4 Lando Norris 12 5 George Russell 10 6 Andrea Antonelli 8 7 L. Hamilton 6 8 C. Sainz Jr. 4 9 Alexander Albon 2 10 Isack Hadjar 1

Clasificación Mundial Pilotos

pospiloto Esc Pts 1 Oscar Piastri 99 2 Lando Norris 89 3 M. Verstappen 87 4 George Russell 73 5 Charles Leclerc 47 6 Andrea Antonelli 38 7 L. Hamilton 31 8 Alexander Albon 20 9 Esteban Ocon 14 10 Lance Stroll 10

Clasificación Mundial Escuderías

posescudería Esc Pts 1McLaren 188 2Mercedes 111 3Red Bull 89 4Ferrari 78 5Williams 25 6Haas F1 Team 20 7Aston Martin 10 8RACING BULLS 8 9Alpine 6 10KICK SAUBER 6

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS