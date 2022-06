GP Canadá F1: ¡Max Verstappen hizo la pole, Alonso saldrá 2º y Sainz, 3º!

Verstappen se hizo con la pole ante un espectacular Fernando, que dio una exhibición sobre mojado con su Alpine, y Sainz, que de nuevo rozó la pole.

Tiene 40 años. ¿Y qué? El mes que viene cumplirá 41 y le da absolutamente igual. Como si tuviera 21, con el mismo hambre que tenía cuando empezó hace más de dos décadas en la F1, Fernando Alonso volvió a exhibirse. Llevaba más de dos años fuera de la F1. ¿Repetimos pregunta: ¿Y qué? Regresó el pasado año para vivir días como los de este sábado. Dice que quiere seguir dos o tres años más porque se siente en su mejor momento. Como para decirle que no. Fernando querría estar arriba fin de semana tras fin de semana, pero su coche no se lo permite. Debe esperar a jornadas especiales, en la que las manos son claves, para brillar y optar a los puestos de honor. Como la de este sábado. El cielo de Canadá le daba una oportunidad de oro a un Fernando Alonso que no pensaba desaprovecharla. La cordura y la lógica no participaron en la clasificación. Las sustituyó la lluvia, trayendo de la mano emoción, incertidumbre y locura a una clasificación impredecible en la que Max Verstappen solo impuso su superioridad al final, aunque con mucho suspense ante un Alonso magistral (2º) y un Sainz (3º) que perdió la pole en el último sector.

Así es el circuito Gilles Villenueve

Tiempos de la clasificación del GP de Canadá de F1 2022

Tiempos y posiciones de la clasificación del Gran Premio de Canadá

Posición Piloto Tiempo 1° Max Verstappen 1m21s299 2° Fernando Alonso 1m21s944 3° Carlos Sainz 1m22s096 4° Lewis Hamilton 1m22s891 5° Kevin Magnussen 1m22s960 6° Mick Schumacher 1m23s356 7° Esteban Ocon 1m23s529 8° George Russell 1m23s557 9° Daniel Ricciardo 1m23s749 10° Guanyu Zhou 1m24s030 11° Valtteri Bottas 1m26s788 12° Alexander Albon 1m26s858 13° Sergio Pérez 1m33s127 14° Lando Norris sin tiempo 15° Charles Leclerc sin tiempo 16° Pierre Gasly 1m34s492 17° Sebastian Vettel 1m34s512 18° Lance Stroll 1m35s532 19° Nicholas Latifi 1m35s660 20° Yuki Tsunoda 1m36s575

Emoción de inicioo a fin

Hacía dos años que Canadá no albergaba una carrera de F1 por la Covid-19. Había muchas ganas de ‘Gran Circo’ en Montreal, circuito mítico de por sí, con su famoso ‘Muro de los Campeones’ como lugar mítico, que siempre llena sus gradas para recibir a la máxima categoría del automovilismo mundial. Y el premio para los aficionados que se congregaron tras dos años de espera en el circuito Gilles Villeneuve fue gordo.

En Q1, la pista estaba muy mojada, para neumáticos de lluvia extrema, pero a cada vuelta que daba cada piloto mejoraba el tiempo de la sesión por lo rápido que se secaba la pista. Tanto es así que Magnussen, Russell, Verstappen o Sainz se alternaban en el liderato en solo unos minutos. Y al final, con pista ya casi para intermedios pero sin tiempo para entrar a cambiar, el neerlandés lograría la mejor posición ante Alonso (a 0”058”) y Sainz (a 0”562) en una Q1 en la que hombres que debían hacerlo bien sobre agua como Gasly o Vettel, cayeron eliminados a las primeras de cambio junto a Stroll, Latifi y Tsunoda

En Q2, la clave estaba en arriesgar y montar intermedios o esperar. El asfalto estaba en ese límite entre el bien y el mal. Max no se arriesgó lo más mínimo. Mientras que su compañero ‘Checo’ Pérez pagaba el haber puesto los intermedios con un choque contra el muro que paraba la sesión por bandera roja, justo cuando Albon también se había salido de la pista. El reloj se paró con Alonso de nuevo en cabeza con su intento inicial, por delante de Verstappen y Sainz, tercero. La constancia de los españoles en condiciones climáticas delicadas y cambiantes era muy buena. Siempre estuvieron arriba. Y la de un Max con tanta hambre que no quería ni dejar escapar esta pole pese a saber que podía beneficiarle más centrarse en poner reglajes de carrera para aplastar el domingo. Max quería la pole y ganar la carrera. Lo quería todo.

Cuando se reanudó la Q2, la pista estaba ya con zonas de carril seco y otras mojadas. Mucho más rápida, pero muy delicada. Salirse del carril seco o pasarse de frenada podía suponer un incidente. Y de nuevo, a cada vuelta que daban los pilotos, subía la apuesta en le crono. La mejora de pista era enorme a cada giro. Pero Fernando y Carlos seguían a lo suyo, progresando a cada vuelta, siempre entre los mejores. Sin fallos en un momento muy complicado. Verstappen, Carlos, Fernando eran los nombres que más se repetían arriba. Todos podían aspirar a estar ahí. Pero ellos eran los más constantes. Alonso volvía a colocarse primero con el reloj a cero. Pero Max daba un golpe logrando el mejor crono de Q2 con 1”102 de ventaja sobre Alonso, que era segundo, y 1”4 sobre Sainz, que era cuarto tras Russell.

La sorpresas se iban sucediendo. Mick Schumacher entró en Q3, también lo hizo Zhou por primera vez, y se quedaban fuera pilotos como Leclerc (no quería arriesgar porque saldrás igualmente desde el fondo), Norris (14º), Pérez (accidentado, 13º) y Bottas (11º). Era la mejor opción de la temporada para Alonso y Sainz. Sin dos hombres que suelen estar en la pelea por la pole como Leclerc y Pérez, y sin muchos hombres importantes de la zona media en una Q3 que se antojaba de nuevo apasionante por la enorme mejora de pista que se preveía vuelta tras vuelta, por la duda de saber si alguien arriesgaría poniendo la goma blanda y por el gran riesgo que había de que un accidente lo cambiara todo.

Tras el primer intento de Q3, Verstappen seguía marcando el ritmo por delante de Sainz (2º a 0”231) y Alonso (3º a 0”396). Pero la pista seguiría mejorando y nada estaba decidido. Y Russell decidía ponerle picante y suspense al asunto siendo el único en montar goma blanda de seco a falta de 3 minutos. Las cartas ya estaban sobre la mesa. Pero poco le dudaría la apuesta a George. Max marcaba el récord y la decisión de Russell duró una curva al salirse por la hierba en la segunda, dañando su alerón. Se la jugó y no le salió, pero hay que aplaudir a Russell, quien ya fue segundo en una ‘qualy’ en lluvia en 2021 en Spa con un Williams.

La pole se la jugaban Verstappen, Sainz y Alonso. Alonso abortó su giro inicial. También Sainz a falta de 40 segundos. Sainz marcaba el récord en el primer sector, mejorando en una décima el tiempo de Verstappen. Sainz perdía una décima en el segundo sector. Se la jugaban en el último, de potencia. Y en la última curva el español derrapó para colocarse a 7 décimas. Venía por detrás Fernando Alonso, que a sus 40 años superó a Carlos y se colocó en la segunda posición, a 0”645.

