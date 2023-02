Gorkys Hernández se defiende de acusación: “Tengo días que no se de mis hijos, mi esposa puso una orden de alejamiento”

A través de un live de Instagram el pelotero Gorkys Hernández, perteneciente a la organización Cardenales de Lara, habló sobre su situación familiar en la cual se encuentra inmerso en los Estados Unidos de América.

«Todo lo malo que se haga aquí se va a pagar aquí. Yo no ando acosando a nadie, ni agrediendo a nadie. Él que no la debe no la teme, porque yo no ando pegandole a nadie, no soy ese tipo de personas», afirmó el beisbolista sobre la demanda que su esposa, Ariadna Lorena Peña, le hizo por acoso y violencia doméstica.

Leer también: Pelotero del Cardenales Gorkys Hernández es demandado por su esposa en EEUU

Asimismo, Hernández afirmó «nunca le he lavantado la mano a nadie y menos a una mujer, y estando en un pais como este, esto es muy delicado».

De igual manera, confirmó lo mencionado por su esposa a Noticias Barquisimeto sobre la orden de alejamiento existente «Tengo dias que no se de mis hijos, no puedo verlos, no puedo hablar con ellos, porque mi esposa puso una orden de alejamiento, ella armó toda una novela, nadie quiere feliz a nadie», al mismo tiempo que concluía que había salido manipulado por su esposa.

Salió al frente de los rumores sobre la joven barquisimetana que también se vió involucrado en las diferencias familiares «Creo que las cosas se debe resolver en parejas, no estén diciendo que esta muchacha es prepago, ustedes no saben». También negó que ella estuviera extorsionándolo con difundir videos sexuales de él con una amigas, «aquí nadie esta sobornando a nadie».

El jardinero de los pájaros rojos se mostró firme en su posición «yo estoy muy tranquilo, hay que seguir adelante pues teniamos tiempo separados». Comentó a sus fanaticos que se conectaron que él piensa hacer «borron y cuenta nueva, que ella siga con sus cosas, que siga con sus loqueras».

«Con el favor de Dios, nos vemos en Octubre con Cardenales», culminó su live.

Noticias Barquisimeto