¡Golpe duro al narcotráfico!: FANB desmanteló centro logístico y de comunicaciones de los Tancol en el Estado Zulia

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron en el sector Los Jovitos, municipio Miranda del estado Zulia, unas instalaciones utilizadas por grupos dedicados al narcotráfico como centro de comunicaciones y logística.

El Comandante Estratégico Operacional (CEO) de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó sobre la operación a través de un video en su cuenta de Instagram. En estas instalaciones, los efectivos incautaron 11 radiotransmisores, una fuente de poder, dos diplexores, una antena direccional para repetidora, una antena de comunicación, 100 metros de antena transmisora, 80 metros de guaya, un vehículo tipo moto y 5 motores fuera de borda.

Además, se encontraron un equipo de buzo, 10 envases plásticos con aceite, 20 cajas de aceite para motor, dos plantas eléctricas, seis cauchos, un taladro industrial, una máquina de torno, dos estructuras para encender y lanzar fuegos artificiales, y una brújula.

En el video, el alto oficial reiteró que el territorio nacional «no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna imaginado, ni aún temporal o parcialmente a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión