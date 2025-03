Goleada de líder: Barcelona se impuso a la Real Sociedad 4-0 en LaLiga de España

Lewandowski es el ‘Pichichi’ de La Liga y el segundo con más goles en Champions League, con menos juegos disputados que el líder del renglón, Serhou Guirassy.

La expulsión de Elustondo condena a la Real. Casadó y Martín se estrenan como goleadores y Lewandowski se distancia de Mbappé. Nuevo recital de Pedri y Lamine.

La Real Sociedad inauguró el ‘shit november’ del Barcelona y la Real Sociedad fue el rival que el equipo culé goleó por 4-0 para volver a ponerse líder en solitario de LaLiga. El conjunto donostiarra ya llegaba medio cojo al encuentro por las bajas, sanciones y el calendario, a lo que se le sumó la expulsión de Elustondo y tener que jugar en inferioridad casi una hora. Pero a este Barça no le pidas piedad. Te machaca estés como estés y ya vuelve a ser líder en solitario de la competición después de parecer que lo tenía todo perdido. Será difícil derrocar a este líder en el que hasta los que nunca marcan como Casadó y Gerard Martín se unen a la fiesta.

El calendario pesó en el planteamiento inicial de ambos entrenadores, penalizados por la Copa y pendientes de la jornada europea intersemanal que se les viene encima. El Barça venía de un festival ante el Atlético (4-4) y debe viajar el martes a Lisboa para jugar ante el Benfica. Flick, en consecuencia, dio entrada en defensa a Gerard Martín por Balde y a Araújo por Íñigo Martínez. En el centro del campo, Casadó hizo lo propio con De Jong mientras que Olmo se mantenía por delante de Gavi.

En la Real, que venía de enfrentarse al Madrid y aguarda al United, se añadían las sanciones de Aguerd, Kubo y Becker y las lesiones de Zakharyan y Pacheco, además de la carga de minutos de Oyarzabal y Brais. Seis cambios respecto al último once inicial.

Un duelo de unidades B que el Barça empezó medio dormido. Primeros minutos claros de dominio donostiarra que incluso cristalizaron en un gol de Sergi Gómez que el asistente anuló por fuera de juego que corroboró el VAR de Javi López. El Barça no fluía y la Real se sentía más cómoda que lo que imaginaba en el planteamiento de partido.

Hasta que superado el primer cuarto de hora de partido Elustondo derribó a Dani Olmo cuando encaraba a Remiro en un uno contra uno. Tarjeta roja y partido nuevo que hasta el descanso dominó el equipo local con mano de hierro. Ya no quedó resquicio de esa Real Sociedad picante. Olasagasti dejó su puesto en el centro del campo para dar entrada a Jon Martín (18 años) como defensa, pero el Barça supo explotar la inferioridad txuri-urdin.

Y lo hizo mediante dos jugadores que no habían visto portería hasta la fecha. En el minuto 25 marcó Gerard Martín tras una jugada fabulosa de Lamine Yamal que Dani Olmo resolvió con una asistencia precisa. La capacidad de pensar rápido de Olmo en espacios reducidos como torres es difícilmente superable.

Cuatro minutos después, un disparo lejano de Olmo fue desviado por la rodilla de Casadó y se convirtió en el 2-0. Dos goles de ventaja y un jugador más en el campo aclaraban el paisaje de un Barcelona que empezaba a adornarse con acciones de Lamine Yamal que ponían en pie al estadio y que eran conjuradas por el esfuerzo de jugadores como Zubeldia.

La cuestión estaba en qué entrenador empezaría a pensar antes en clave europea de cara a esta semana. Y fue claramente Imanol quien puso las cartas sobre la mesa. En el descanso retiró a Zubimendi y a Barrenetxea. El técnico de Orio ya miraba claramente al Manchester United.

Araújo archivó el partido con un gol de córner -la producción del Barça en este aspecto del juego es espectacular- y ya con el 3-0 Flick dio descanso a Cubarsí, Pedri y Raphinha, pero su equipo no bajó el pistón.

Lewandowski marcó el cuarto en un gol de sabio delantero centro tras desviar con toda la mala leche del mundo un disparo lejano de Araújo. La Real estaba a merced de lo que quisiera disponer el líder de LaLiga que no es que no quisiera más. Es que no acertó más, porque tanto Fermín como Lamine Yamal estuvieron muy cerca del quinto. No llegó, pero el Barça vuelve a liderar en solitario LaLiga ante el rival que le complicó la vida.

Cambios

Jon Martín (19′, Jon Olasagasti), Arkaitz Mariezkurrena (45′, Ander Barrenetxea), Beñat Turrientes (45′, Martín Zubimendi), Eric García (58′, Pau Cubarsí), Frenkie de Jong (58′, Pedri), Ferran Torres (58′, Raphinha), Hamari Traoré (63′, Jon Aramburu), Fermín López (70′, Dani Olmo), Héctor Fort (75′, Ronald Araujo), Aihen Muñoz (76′, Orri Óskarsson)

Goles

1-0, 24′: Gerard Martín, 2-0, 28′: Marc Casado, 3-0, 55′: Ronald Araújo, 4-0, 60′: Lewandowski

Tarjetas

Arbitro: Alejandro Quintero González

Arbitro VAR: Valentín Pizarro Gómez, Diego Santaursula Aguado

Elustondo (16′,Roja).

