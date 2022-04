Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos preparan un nuevo encuentro

El gobierno nacional de Nicolás Maduro, y el de Estados Unidos, a cargo de Joe Biden, podrían estar organizando un nuevo encuentro para los próximos días en Trinidad y Tobago, según reveló el diario británico The Economist.



Esta sería entonces la segunda reunión oficial entre ambas gobiernos, luego de que, en el mes de marzo, realizó una comisión del más alto nivel del gobierno americano a Caracas. Un encuentro que género muchos debates, debido a su sorpresividad, y a las causas que impulsaron la misma.



Aunque aún no se tiene una fecha precisa para este segundo encuentro, el medio británico expuso que por parte del gobierno venezolano, se prevé que asistan la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el canciller Félix Plasencia. De la delegación estadounidense, aún no se conocen los representantes.



Con el primer encuentro en Caracas, se abrió la expectativa de que Estados Unidos estuviese negociando con Venezuela importar petróleo, luego de las sanciones aplicadas a Rusia por la guerra en Ucrania.



Por lo cual se prevé que en este nuevo encuentro de alto nivel, las conversaciones se desarrollen en el marco de la reactivación e intercambio de licencias petroleras, uno de los principales interés que Estados Unidos ha dejado vislumbrar sobre Venezuela, en consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia (uno de sus principales proveedores de este mineral).



Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó esta opción a corto plazo, no la descartó a futuro. A la par, la empresa petrolera estadounidense, Chevron, solicitó al gobierno de Biden retirar las sanciones que desde gobiernos anteriores posan sobre Venezuela. Sin embargo, algunos miembros de la Casa Blanca, han descartado esta posibilidad hasta tanto se restablezca la mesa de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana.

El portal digital Bloomberg aseguró que «la recuperación sorpresiva de la industria petrolera venezolana podría estar a la altura al momento de este posible acuerdo, que, sin embargo, está sujeto a las mesas de negociaciones en México, que según la fuente consultada, podrían ser retomadas en aproximadamente tres semanas».



Luego de que Venezuela anunciara, a finales del año 2021, que había logrado alcanzar un millón de barriles de petróleo diarios, el medio digital aseguró que la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) había recurrido a “medidas desesperadas para levantar su producción, como el otorgamiento de contratos a empresas de poco renombre o la concreción de pagos mediante mochilas rellenas de dólares estadounidenses”, a principios de ese mes.



Otro de los aspectos tratados en la reunión de marzo, y que podría tomar mayor fuerza en Trinidad y Tobago, se trataba de la liberación de algunos presos políticos, empresarios y ciudadanos norteamericanos detenidos en las cárceles venezolanas. A consecuencia, fue liberado, días después de este encuentro, uno de los ejecutivos de Citgo, Gustavo Cárdenas.



Otro de los temas que ha tomado fuerza a raíz de este posible encuentro se trata del regreso de la embajada de Estados Unidos a Caracas y la reactivación de vuelos directos entre ambos países, una información que ya había sido adelantada por Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela