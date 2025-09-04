Gobierno Nacional inicia trabajos de construcción de planta procesadora de trigo en el Estado La Guaira

La empresa Molinos King of Wheat tendrá una capacidad de producción de 48 mil toneladas mensuales. Se espera que se inaugure en un plazo de 18 a 24 meses, así informó el gobernador de la entidad, José Terán.

Este miércoles, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, anunció a través de sus redes sociales el inicio de la construcción de la planta procesadora de trigo de la empresa Molinos King of Wheat en el sector Puerto Viejo del circuito comunal Catia la Mar.

«Con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y la fuerza de nuestro Poder Popular, avanzamos hacia un modelo que facilita las inversiones, supera las trabas del burocratismo y genera nuevas oportunidades para todos y todas», expresó.

Se conoció que esta planta con tecnología moderna tendrá una capacidad de producción de 48 mil toneladas mensuales, lo que equivale a unas 1.600 toneladas diarias de trigo, y se tiene previsto que se inaugure en un plazo de 18 a 24 meses.

Asimismo, Terán detalló que con esta planta se están garantizando más de 400 empleos directos para el pueblo y tendrá una capacidad de producción de 48 mil toneladas mensuales de trigo, lo que «fortalece la soberanía alimentaria, el abastecimiento nacional y abre oportunidades de exportación hacia Centroamérica y el Caribe».

Además, agregó que durante la fase constructiva se generarán 150 empleos inmediatos, consolidando a La Guaira como un polo productivo en beneficio de la economía nacional.

«Esta obra se suma a los 13 proyectos aprobados en la Zona Económica Especial de La Guaira orientados al desarrollo productivo en distintos sectores y al cumplimiento de las políticas del Gobierno Bolivariano para diversificar la economía del país», dijo.

«Este es el inicio de grandes trabajos que marcan un antes y un después para nuestro pueblo. La Guaira es confianza en Venezuela, confianza en el Poder Popular y confianza en un futuro de crecimiento compartido», puntualizó.

En la actividad, el gobernador de la entidad estuvo acompañado, además, por el superintendente nacional de la Zona Económica Especial, Johann Márquez, y la autoridad única de la Zona Económica Especial de La Guaira, Marcos Meléndez.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión