Gobierno Nacional despliega 15 mil efectivos en la frontera con Colombia en la lucha contra el narcotráfico

El ministro para la defensa precisó que la maniobra abarca «una ruta del narcotráfico, muy usada por los carteles colombianos».

El despliegue de 15 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la ejecución de ejercicios operativos en la frontera occidental y en la costa caribeña del país, además de la activación de la Zona Binacional de Paz número uno, que abarca los estados Zulia y Táchira, como parte de la lucha contra el narcotráfico, fue anunciado este jueves por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

El también vicepresidente sectorial de Política y Seguridad Ciudadana explicó en rueda de prensa que la maniobra abarca «una ruta del narcotráfico, muy usada por los carteles colombianos», que, dijo, pasa por el norte de la península de Paraguaná «y pretenden entonces navegar así, hacia el interior de los mares, hacia el Caribe y Estados Unidos».

El alto funcionario castrense reiteró que el reforzamiento con este «despliegue completo» y «sostenido» en diversas «áreas críticas» está destinado a garantizar «el desarrollo, para la vida, para la tranquilidad y el sosiego de los pueblos fronterizos».

«Tenemos despliegues en La Guajira, tenemos despliegues en la Sierra de Perijá, tenemos despliegues en el Centro de Gravedad, aquí en el Catatumbo venezolano, tenemos despliegues en el Táchira, también protegiendo nuestras fronteras», puntualizó.

