Gobierno nacional desmonta operación de falsa bandera vinculada a la DEA contra Venezuela

«Esa lancha con droga era una operación de falsa bandera de la DEA», anunció este miércoles el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sobre el operativo realizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que llevó al desmantelamiento de una acción que, dijo, busca vincular al país con el tráfico de drogas.

En rueda de prensa, el también vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz informó que en el operativo liderado por fuerzas del orden público se logró la incautación de 3.680 kilos de cocaína.

«Hicimos una espera y por ahí pasó una lancha; fuimos en persecución, se le hicieron los llamados de acuerdo al protocolo para que se detuvieran, que más adelante lo esperaban más fuerzas del orden público, la Fuerza Armada del GOES, de la PNB. Ellos al principio hicieron caso omiso; luego se dieron cuenta y se rindieron», narró.

«¿Quién es el dueño de esa droga? El operador de la droga es un señor que se llama Levi Enrique López Batis«, apuntó al precisar que el señalado «es un agente de la DEA, narcotraficante con estrechos vínculos con Gersio Parra Machado«, quien operaba en el sector de La Cañonera, en el municipio Miranda del estado Zulia, donde anteriormente se realizó el desmantelamiento de un campamento logístico que albergaba actividades ilícitas que involucró a varios alcaldes.

Cabello agregó que en este operativo se detuvieron a cuatro personas y añadió que resultaba «extraño» que los «cuatro ciudadanos tuvieran lista su cédula venezolana para ser entregada».

