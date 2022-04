Gobierno nacional crea planilla de trámite único para emprendedores￼￼

El Gobierno de Venezuela activó una planilla de trámite único para emprendedores y emprendedoras de la nación. Este documento permitirá la formalización de emprendimientos. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su habitual jornada semanal Miércoles productivo.

«Hemos conversado con todos estos organismos que tienen que ver con permisología para los emprendedores. La idea es que este registro (único) contenga todos los trámites y eso evita que empiecen de un lado (a otro)», dijo la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en conversación con el Jefe de Estado sobre el particular.

Maduro especificó que las instituciones involucradas en la tramitación legal de cada emprendimiento son, entre otras, el Seniat, Contraloría Sanitaria, Sencamer, Sunagro y Sapi.

En un contacto, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, comentó la dinámica asumida en la entidad central que dirige. «Presidente mientras hacemos esa planilla única para que los emprendedores no tengan que estar saltando de un lado al otro, lo que hemos hecho en cada municipio es crear una oficina, donde la alcaldía y la gobernación les ayuda, les acompaña; para que no haya dificultades, para que no haya cobro de comisiones, incluso a veces para exonerar de muchos de esos trámites», expresó.

Rodríguez informó, además, que en su entidad se crearon mesas de emprendimiento en cada gobierno comunitario. «Ir a generar el emprendimiento calle por calle, comunidad por comunidad. En Miranda, son 30 mil calles, 4 mil comunidades. Aspiramos que en todas las calles de Miranda haya una dinámica de emprendimiento, de producción, para que esto no se concentre en el área metropolitana de Miranda; sino que el crecimiento económico que está experimentando Venezuela tenga equilibrio en todo el territorio«.

Supermercados

Adicionalmente, el presidente Nicolás Maduro anunció que la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) se comprometió con el gobierno a apoyar a los emprendedores. «Le hemos pedido a la Asociación Nacional de Supermercados que nos concedan en todos los supermercados del país, en todas las cadenas, un espacio grande y especial para que todos los emprendedores pongan sus productos y los vendan«.

«Estamos esperando la respuesta práctica de cómo lo vamos a hacer, porque ya nos han dado el visto bueno», recalcó.

Hasta siempre, maestro

Finalmente, el Presidente recordó al maestro Aristóbulo Istúriz, como «el mejor alcalde que haya tenido Caracas en toda su vida». Calificó su partida de «golpe demoledor».

«He estado sensible todo el día, recordando al negro Aristóbulo. Lo siento presente con nosotros. Siento sus consejos diarios. Asumió la vicepresidencia ejecutiva de la República en un momento difícil y me dijo: Presidente, vamos a impulsar un Consejo Nacional de Economía y a dialogar con todos los sectores del país».

«Era un hombre del pueblo, un pedagogo, hizo una gran obra en la educación del país. Además era un líder con ideas y fuerza».

Con información de: VN