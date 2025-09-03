Gobierno de Venezuela rinde tributo a China en sus 80 años de victoria global sobre el fascismo

Durante el evento, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó la importancia de esta fecha histórica y reafirmó el compromiso de Venezuela en su búsqueda de la paz.

Este miércoles, el Gobierno venezolano rindió tributo al gigante asiático, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la victoria de la República Popular de China en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa y en la Guerra Mundial Antifascista.

La celebración tuvo lugar en el Panteón Nacional, y contó con la presencia de los vicepresidentes sectoriales del Gobierno venezolano y las máximas autoridades de la nación asiática en el país, en la que, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó la importancia de esta fecha histórica y reafirmó el compromiso de Venezuela en su búsqueda de la paz.

Rodríguez destacó que, esta es una gran celebración de la humanidad entera por el sacrificio del pueblo chino, «donde 35 millones de personas civiles y militares ofrendaron su vida al combate contra el nazifascismo del imperio japonés entonces», que se vio en un desfile el día de este martes, que demostró que 80 años más tarde el camino poderoso de China tiene un extraordinario mensaje para el mundo «a favor de la paz y el desarrollo compartido de los pueblos», dijo.

Asimismo, mencionó que, junto a China, Venezuela respaldó y firmó su adhesión a la Iniciativa de Gobernanza Global, presentada por el presidente Xi Jinping en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) el pasado 1 de septiembre; acción que según la alta funcionaria «busca construir las bases de garantía de la paz y la estabilidad internacional».

La vicepresidenta, subrayó que este ideal se fundamenta en el respeto internacional y el reconocimiento de la igualdad soberana de los Estados. Además, enfatizó que busca la reconstrucción del verdadero multilateralismo centrado en políticas que promuevan el bienestar y la felicidad de los pueblos, un objetivo que Venezuela apoya. «Ese camino de cooperación y hermandad que hoy reposa sobre una alianza ‘A toda prueba y a todo tiempo’ marca lo que será el desarrollo futuro y cómo nos encontramos juntos en un mismo espacio para defender la legalidad y la moralidad internacional», aseveró.

Por su parte, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, expresó que esta celebración es una oportunidad para unirse con «todas las fuerzas amantes de la paz del mundo» para recordar y honrar a los héroes caídos. Hu hizo un llamado a atesorar aún más la paz y trabajar juntos para «construir un mundo mejor, más pacífico y próspero para todos los pueblos».

