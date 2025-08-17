Gobierno de Venezuela refuerza lazos comerciales con empresas Chinas: Impulsan exportaciones bajo el modelo PAE

«El camino es el PAE: Producir, abastecer y exportar», recordó la ministra para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, citando la orientación del presidente Nicolás Maduro como eje central de la política económica nacional.

En un nuevo paso hacia el fortalecimiento de la relación bilateral entre Venezuela y China, la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, junto al cónsul venezolano en Guangzhou, Manuel González, sostuvo un encuentro estratégico con representantes de destacadas empresas de ambos países.

Durante la reunión, la ministra Godoy reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano de trabajar de forma coordinada con el sector empresarial para superar obstáculos logísticos y administrativos que afectan la internacionalización de productos venezolanos. “El camino es el PAE: Producir, abastecer y exportar”, recordó, citando la orientación del presidente Nicolás Maduro como eje central de la política económica nacional.

Este encuentro se enmarca en la estrategia de diversificación de mercados y consolidación de alianzas estratégicas con países aliados, en especial China, que se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Venezuela en áreas como energía, tecnología, agroindustria y manufactura.

La delegación venezolana destacó los avances logrados por empresas nacionales en materia de exportación, así como el interés creciente de inversionistas chinos en productos con sello venezolano, desde alimentos procesados hasta minerales estratégicos. También se abordaron mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento, mejorar la conectividad logística y promover acuerdos de cooperación técnica.

El Gobierno venezolano continúa apostando por el modelo PAE como herramienta para reactivar la economía nacional, fortalecer el aparato productivo y posicionar a Venezuela como un actor relevante en el comercio internacional.

