Gobierno de Venezuela denuncia un nuevo ataque terrorista al sistema eléctrico nacional (+Comunicado)

El Gobierno Nacional, a través de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), denuncia un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales líneas de transmisión 765 kV, infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país.

Esta agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, CORPOELEC ha activado de inmediato los mecanismos de protección y respuesta, garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica.

Hender «Vivo» González