Gobierno convoca para este 27 de septiembre a simulacro nacional de preparación ante catástrofes naturales, indicó presidente Maduro

El jefe de Estado indicó que la actividad iniciará a las 9:00 de la mañana e incorpora escuelas, liceos, sistema de salud, cuerpos policiales y de bomberos, entre otras instancias.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó para este sábado 27 de septiembre a un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado.

Maduro invitó a la ciudadanía a asistir «en perfecta unión popular, militar, policial» a partir de las nueve de la mañana.

El jefe de Estado enfatizó que están «incorporadas todas las escuelas y liceos del país, el sistema de salud, bomberos, policías nacionales, estadales y municipales, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el poder popular».

El mandatario explicó que la jornada permitirá a los venezolanos prepararse ante cualquier circunstancia que se pueda registrar en el país, sea una agresión por parte de Estados Unidos o un fenómeno natural.

«Yo dije, vamos a incrementarla para activar los planes que tiene Venezuela para nuestro pueblo ante cualquier situación natural no deseada», al tiempo que recordó que los recientes «movimientos sísmicos estuvieron alrededor o por encima de seis puntos en la escala de richter».

Finalmente, el dignatario opinó que «hay mucha gente que puede aportar para aprender los primeros auxilios».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión