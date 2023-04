Gobierno colombiano asegura que podrían haber sanciones contra Guaidó por entrar de forma ilegal al país

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, informó este lunes que el político opositor venezolano Juan Guaidó entró de forma irregular al país.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco, no he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, expreso el diplomático colombiano.

Este lunes en horas de la mañana, Juan Guaidó anunció a través de sus redes sociales que habría ingresado a Colombia “a pie” para participar en una conferencia internacional convocada en Bogotá para destrabar el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, pero rápidamente el gobierno de Gustavo Petro, informó que ellos no lo habían invitado.

#ATENCIÓN Al término de la votación de la moción de censura en su contra en Cámara, el canciller @AlvaroLeyva advirtió que @JGuaido corre riesgo por haber entrado de forma inapropiada al país. “Si no aparece corre riego, porque en Colombia cumplimos la ley”, dijo. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 24, 2023

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había informado que, en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, solo participarían los países invitados a este diálogo.

“El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la conferencia”, dice el texto oficial.

Con información de: El Universal