Gobierno Bolivariano incauta explosivos destinados a actos terroristas por facciones extremistas en Venezuela 

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó este sábado desde la ciudad de Maturín, estado Monagas, sobre la incautación de un cargamento de explosivos que estaban destinados a ser utilizados en actos terroristas por grupos extremistas en Venezuela, vinculados a sectores opositores y narcotraficantes.

Entre el cargamento interceptado por el trabajo de los órganos de seguridad del Estado venezolano se encuentran mil 137 cajas de cargas huecas de diferentes tipos, sumando un total de 54 mil unidades; 35 rollos de cordón detonante, utilizado para activar explosivos; 82 cargas secundarias; 125 detonadores eléctricos; 61 sistemas de puntas de carga hueca.



El capitán Cabello subrayó que estos materiales poseen un alto poder destructivo y fueron hallados al interior de contenedores, camuflados en galpones, para evadir la detección, e indicó que estos explosivos no son simples cables eléctricos, sino componentes de alto riesgo y poder letal.

Durante su alocución al país, el también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz detalló que a raíz de esta importante operación policial y de inteligencia, hasta ahora se han detenido a ocho personas directamente implicadas, mientras que continúan las investigaciones para capturar a entre diez y doce individuos más.

Nota de prensa