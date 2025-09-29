Gobierno Bolivariano inaugura la “Expo Simón: De Niño a Libertador”

El monumento Flor de Venezuela es desde hoy el epicentro de un viaje inmersivo a la vida del Padre de la Patria. Con una masiva afluencia de estudiantes, el Secretario de Gobierno de Lara, Ing. Nelson Torcate, dejó oficialmente inaugurada la Expo Simón: De Niño a Libertador, una muestra concebida por la Presidencia de la República para conectar a los venezolanos con la historia de Simón Bolívar.

Torcate, visiblemente satisfecho, extendió el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por este «regalo» y destacó el éxito que la exposición ha tenido en otras regiones, con «más de 700.000 personas que ya han pasado» por sus espacios. El Secretario subrayó que la muestra es una poderosa herramienta para avivar el «amor patrio» en los tiempos actuales.

Tecnología y Patriotismo se unen

La exposición no es una simple muestra de reliquias; es una experiencia totalmente interactiva. Torcate explicó que los visitantes podrán «recrearse con realidad virtual, con videos, con juegos» que facilitan un «encuentro con la historia» y con «donde venimos».

En esta jornada inaugural, 2.000 niños de escuelas de los nueve municipios de la geografía larense fueron los primeros en disfrutar de este recorrido. Desde la Gobernación de Lara, presidida por Luis Reyes Reyes, y las nueve alcaldías, se ha dispuesto todo el apoyo para que esta oportunidad educativa llegue a todos.

Las puertas de la Flor de Venezuela estarán abiertas desde hoy lunes hasta el próximo domingo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El Secretario hizo una invitación especial a las comunidades de todo el estado Lara, indicando que los sábados y domingos la exposición estará dedicada especialmente a su visita. «Bienvenidos a conocer y a vivir en realidad virtual en este esfuerzo insignificante que está haciendo el Gobierno Bolivariano de la historia patria y de la historia del Libertador», concluyó.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto