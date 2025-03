El presidente Nicolás Maduro pidió a los motorizados del país desplazarse de manera segura y responsable durante el asueto de carnavales, y evitar así posibles accidentes.

«Yo les pido que todos se me cuiden en carnaval. Motorizados cuídense, me tienen preocupado, muchos accidentes semanales, casi 300 semanales. Muchachos que pierden casi las piernas, los pies, los brazos, la vista (…) si usted va a probar una vil bebida espirituosa, no maneje», expresó.

Con información de UR