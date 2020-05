Gobernadora Carmen Meléndez llama a seguir cumpliendo cuarentena: «No podemos relajar la disciplina»

Activado Puesto de Comando Estadal Permanente en el PASI de la Villa Bolivariana

Tras cumplirse la novena semana de cuarentena colectiva y voluntaria en el estado Lara, la Gobernadora Carmen Meléndez informó durante programación especial a través de Radio Lara 107.5, acerca de la activación de un Puesto de Comando Estadal Permanente en el Punto de Atención Social Integral (PASI), ubicado en la Villa Bolivariana, a partir de este martes, durante las 24 horas del día.

Será un puesto de comando, integrado por un equipo multidisciplinario que permitirá una mayor recepción de compatriotas que diariamente llegan de países vecinos a través del Plan Vuelta a la Patria, y a su vez contribuir a una valoración permanente de los pacientes en articulación con pediatras, epidemiólogos, y el equipo médico de la Misión Cubana.

“Vamos todos a seguir trabajando por el pueblo, continuaremos recibiendo connacionales. Máxima disciplina y responsabilidad para defender la Patria y protegernos del Coronavirus”, enfatizó la Mandataria Regional.

Asimismo, la Gobernadora Carmen Meléndez, respaldo las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro, quien durante su alocución convocaba al pueblo venezolano a no bajar la guardia y seguir cumpliendo con las medidas preventivas. “Tanto esfuerzo no lo podemos lanzar por la borda, a pesar de la flexibilización estipulada no debemos incumplir lo establecido en el decreto en cuanto a los horarios de los establecimientos comerciales y la estadía en las calles”, apuntó Meléndez.

“Seremos más estrictos con la cuarentena”

En materia de salud, el Doctor Javier Cabrera, secretario del Poder Popular para la Salud, indicó que el hecho de no presentar tantos casos confirmados en Venezuela, no significa que el pueblo ya puede salir a la calle normalmente, “no debemos relajar los controles sanitarios, es necesario el lavado de manos y el uso de tapabocas, de igual forma evitar en lo posible la aglomeración de personas y estar atentos a las indicaciones gubernamentales”, comentó.

La máxima autoridad del estado Lara, expresó que se realizaron 204 pruebas rápidas y 20 pruebas de PCR, con la integración de 298 funcionarios médicos. Adicionalmente, 1.044 pacientes oncológicos fueron movilizados efectivamente a sus centros asistenciales por el Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca).

Prensa Gobernación de Lara