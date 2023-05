Gobernador “rompe el silencio” sobre el Triángulo del Este, Grupo Hispania y la estafas inmobiliarias: “El que le huye a la candela tiene rabo de paja”

Desde las instalaciones del Complejo Turístico Agropecuario Juan Canelón, Adolfo Pereira se refirió por primera vez durante su gestión a la problemática del “Triángulo del Este“, dejando claro “que hasta ahora no ha recibido ninguna solicitud en su despacho, para conversar con algún representante del “Grupo Hispania”.

Gobernador Adolfo Pereira

Recientemente el presidente del Grupo Hispania, Juan Andrés Blavia Gómez, fue consultado por Noticias Barquisimeto en una entrevista exclusiva sobre si había tenido conversaciones con las autoridades del estado, como el Gobernador Adolfo Pereira y el Alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes.

“Lamentablemente no, aunque hemos hecho insistentes intentos con los actuales gobernantes y todos los anteriores. Hace pocos meses recibimos, por primera vez, la iniciativa de alguna autoridad en resolver este conflicto y fue la alcaldía de Reyes Flores a través del IMVI. Se le hizo una propuesta que verbalmente la veían atractiva para ellos, pero por alguna razón volvió a dormirse el proceso”, dijo Blavia desde su residencia en España, ante la interrogante planteada por el equipo periodístico.

Presidente del Grupo Hispania Juan Andrés Blavia

Gobernador no ha recibido solicitud para una reunión presencial o remota

Este martes Pereira aclaró que “Oficialmente, el Gobernador no ha recibido ninguna comunicación. No he recibido por despacho nada. Todo ha sido por cacareo, redes sociales y uno espera solamente la parte oficial“, destacó la máxima autoridad en el estado Lara.

“Consultoría Jurídica y la Gobernación no han recibido ninguna solicitud, de ningún Grupo. Solo han hecho por Redes Sociales y lo hacen desde Europa. El que le huye a la candela es porque tiene rabo e’ paja“, finalizó el Gobernador del estado Lara Adolfo Pereira.

IMVI se pronuncia y Alcalde sigue en silencio

Igualmente, el Presidente del Instituto Municipal de la Vivienda (IMVI), Carlos López, respondió la interrogante sobre las conversaciones y negociaciones con la “AC Paseo La Castellana”, paralizada desde hace varios meses, luego de alcanzar una oferta que presuntamente era en beneficio de ambas partes.

“Ese es un tema álgido, que simplemente nosotros estamos tratando de buscarle una solución. Pero estamos a la espera de que el Alcalde nos de los lineamientos para que podamos darle continuidad“, puntualizó Carlos López de forma muy cordial durante una entrega de combos de construcción.

Finalmente, el Alcalde Luis Jonás Reyes al ser consultado prefirió reservarse su respuestas y señaló posterior a la consulta que en su momento hablará sobre el tema del Triángulo del Este.

Daniel Oviedo-NB