Gobernador Reyes Reyes: Propiciaremos y acompañaremos el combate de malas prácticas en cualquier instancias de gobierno

“Propiciaremos y acompañaremos siempre todos los esfuerzos desde el gobierno de Lara por combatir las malas prácticas, mafias o irregularidades en cualquier instancia de gobierno donde el principal afectado sea el pueblo… “Eso no lo podemos permitir – enfatiza — y con mayor énfasis y atención en áreas como el sector salud, de vital importancia para todos los ciudadanos…

Así lo expresó el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, quien manifestó apoyo irrestricto a los esfuerzos del Gobierno nacional para el saneamiento y depuración de los procesos de la administración pública a propósito de una investigación que se adelanta en el sector salud dirigida a algunos funcionarios de la gestión pasada.

Reyes advierte que dada su investidura de gobernador, no puede adelantar tantos detalles “en pro de no entorpecer la pulcritud de las investigaciones” – dijo. Además sostiene ser respetuoso de la labor de los organismos competentes que llevan el caso por lo que aclara que “estas indagatorias arrojarán seguramente — dice — mayores detalles en lo inmediato” .

“Estamos alineados a la cruzada del presidente Nicolás Maduro contra el burocratismo, la indolencia y la traición y somos testigos de excepción de los grandes esfuerzos nacionales para atacar irregularidades, mafias y otras males enquistados en la administración pública” – comenta… “En esta oportunidad nos toca invocar, acompañar y respaldar la búsqueda de la verdad en el caso de estas posibles situaciones irregulares que pudieran haberse registrado en el sector salud” .

Reyes Reyes anuncio que serán los organismos competentes los que dictaminen las responsabilidades definitivas. “Tenemos absoluta confianza en el proceso de investigaciones que se adelanta y estamos en la mayor disposición de colaborar en el esclarecimiento de este procedimiento que sin duda alguna se lleva a cabo protegiendo los intereses de un pueblo al cual no podemos defraudar” – finaliza.

Nota de prensa

Hender «Vivo» González