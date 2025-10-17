Gobernador Reyes Reyes: El financiamiento a emprendedores es la base para una “gran economía” en Lara

La Gobernación del estado Lara, a través del Fondo Único para el Financiamiento Productivo del Estado Lara (FONFIP), realizó la entrega de créditos a 70 emprendedores y emprendedoras provenientes de los nueve municipios de la entidad, con el objetivo de potenciar el desarrollo de la microempresa local.

El Gobernador del estado Lara, G/B Luis Reyes Reyes, encabezó la jornada y destacó la importancia estratégica del financiamiento en el contexto económico actual. En total, se destinaron más de 3 millones de bolívares para capital de trabajo, inyectando recursos directamente en diversos sectores productivos.

Reyes Reyes hizo hincapié en el papel crucial que ha jugado la creatividad popular frente a las dificultades económicas de los últimos años. “La situación económica que hemos vivido en los últimos ocho años volvió a la gente muy creativa. La gente comenzó por sí sola a hacer aprendizajes o a hacer un curso de repostería, de peluquería, de diseño de muñeca, en fin, y siempre necesita un capital para arrancar. Ese es el papel que debe jugar el FONFIP”, comentó el Gobernador.

El mandatario regional resaltó que la acumulación de pequeños emprendimientos se traduce en una gran economía nacional, siguiendo modelos de crecimiento de otras potencias. “Si yo tengo 10.000 familias que tienen como emprendimiento la costura, bueno, son 10.000 familias que están diseñando una gran cantidad de prendas de vestir. China tuvo su crecimiento económico con el diseño de la pequeña empresa; la India tuvo su crecimiento en la pequeña empresa. Por eso es la importancia que nosotros le damos al financiamiento de los emprendedores para iniciar su actividad económica”, afirmó.

El Gobernador Reyes Reyes reconoció que, aunque el presupuesto actual no dispone de recursos suficientes para atender a la totalidad de emprendedores, ya se trabaja en la planificación a largo plazo. “Vamos a colocar una buena cantidad de recursos en el presupuesto 2026 para satisfacer los requerimientos de emprendedores y emprendedoras”, adelantó.

Finalmente, destacó que el apoyo del FONFIP no se limita a la entrega de dinero, sino que incluye un proceso de crecimiento integral: “Vamos a hacer lo que es la capacitación para los emprendedores, y por supuesto, la asesoría y seguimiento para que la persona vaya mejorando la calidad y la cantidad de su producto”.

Con esta entrega, el Gobierno regional busca consolidar la microempresa como base fundamental para la estabilidad y el desarrollo productivo en los nueve municipios del estado Lara.

