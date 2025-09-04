Gobernador Reyes Reyes: «Avanza con total éxito los trabajos de rehabilitación en la Circulación Norte

El gobernador Lara, Luis Reyes Reyes, empeñado en el mejoramiento de los servicios públicos, realizó inspección a trabajos de asfaltado de la importante avenida Circunvalación Norte; obra iniciada en días anteriores con la disposición de 2 mil toneladas.

Hasta la fecha, la obra se ubica en el sector El Trompillo, «allí en ambos sentidos se han colocado 50 mil toneladas, desde el Peaje El Cardenalito con dirección al Distribuidor San Francisco», informó la autoridad regional, Luis Reyes Reyes; acompañado de Félix Ducharne, secretario de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; también del coronel Alberto León, presidente del Instituto de Vialidad del estado Lara, (Invilara) y Carlos Pérez, director regional del Ministerio de Transporte.

Durante la información ofrecida Reyes, resaltó, «somos muy planificados en cuanto al mantenimiento de las obras; somos amigos de hacer mantenimiento preventivo, para no llegar al deterioro total».

Por la avenida Circunvalación Norte, transitan a diario 10 mil vehículos, aproximadamente, por ello la importancia del mejoramiento vial, «hasta ahora hemos recuperado 10 kilómetros de vías y seguiremos trabajando hasta llegar al Distribuidor San Francisco, ubicado al oeste de la ciudad», acotó Reyes Reyes.

Se estima que en las próximas semanas culminen los trabajos con total éxito, «vamos pronto a la vialidad urbana – agrícola, para lograr un bienestar colectivo», culminó.

Mientras uno de los transeúntes aplaudía la gestión, mencionó, «esto es importante, el mejoramiento de la vía, porque nos aporta seguridad en la carretera», dijo Carlos Piñero.

Marianella Vargas

Fotos: Kaiber Martinez

Prensa Gobernación de Lara.