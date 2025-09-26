Gobernador Reyes Reyes asegura: “Edificio Nacional está totalmente operativo”

El Gobernador del estado Lara, G/B Luis Reyes Reyes, realizó un recorrido de inspección por las instalaciones del Edificio Nacional de Barquisimeto, sede de los tribunales del estado, y ofreció un parte tranquilizador: la estructura no sufrió daños graves tras los sismos de la noche del miércoles.

Tras la visita, que se llevó a cabo en la tarde de este viernes, el Gobernador garantizó que el edificio está totalmente operativo y anunció que la actividad judicial puede reanudarse con normalidad.

Reyes Reyes comentó que, de acuerdo con el informe preliminar presentado, «el edificio en sí no tuvo afectaciones que se puedan considerar graves ni inmediatamente graves». Atribuyó los daños visibles a «pequeñas cosas que ocurrieron, deslizamiento propio de la construcción», como el desprendimiento de algunas cerámicas y la caída de sobrantes de construcción.

El Gobernador destacó la solidez de la edificación, que data de hace aproximadamente 70 años. «La dureza de la estructura permitió mantener el edificio en pie y en buenas condiciones. El resto no fue más que el desprendimiento de algunas cerámicas y cosas como esa. El edificio está totalmente habitable, podemos arrancar con la actividad judicial con toda normalidad el día de mañana» afirmó Reyes Reyes.

Daños menores y mantenimiento pendiente

El recorrido y la evaluación sí revelaron la necesidad de revisar algunas estructuras metálicas móviles, como los ascensores, que son susceptibles al movimiento sísmico.

Adicionalmente, el Gobernador señaló que se aprovechará la contingencia para abordar el mantenimiento pendiente del edificio. «Hay una mejora que ya era una cosa que me habían hablado la rectora y la presidenta del circuito, que es la impermeabilización del edificio», debido a filtraciones que podrían comprometer la estructura a largo plazo.

El Ejecutivo regional aseguró que la Gobernación y la Alcaldía de Iribarren colaborarán con el Poder Judicial para realizar las mejoras necesarias y el seguimiento de la evaluación estructural.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto