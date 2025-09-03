Con el propósito de seguir mejorando los servicios públicos en el estado Lara, el gobernador Luis Reyes Reyes, en compañía del Secretario de Obras Públicas, Félix Ducharne, y el presidente de la empresa GasLara, Omar Rondón, llevó a cabo una importante inspección en la planta Juan Guillermo Iribarren, ubicada en la zona industrial 3 de la región.

Este recorrido se enmarca dentro de la dedicación de la gobernación por incrementar la eficiencia y efectividad en la entrega de servicios esenciales para la comunidad larense.

Durante la inspección, se pudo constatar que la eficiente operatividad de la planta es un factor clave para garantizar el suministro de gas a las distintas comunidades y a su vez un compromiso hacia la mejora continua de los tiempos de distribución de cilindros. Esta visita simboliza un paso concreto hacia la optimización de los procesos que impactan directamente en el bienestar de la población.





Gobernador Reyes inspeccionó planta Juan Guillermo Iribarren para optimizar servicios en Lara

El gobierno del estado está permanentemente enfocado en escuchar las necesidades de los ciudadanos y convertirlas en acciones efectivas. En este sentido, los esfuerzos actuales tienen como objetivo no solo la mejora de la infraestructura, sino también la actualización de protocolos y la promoción de un sistema de atención que responda a las exigencias y expectativas de los habitantes de Lara.

Un gas oportuno pasa a ser un gas sustentable, es por ello que la planta Juan Guillermo Iribarren se distingue por contar con un personal altamente calificado y comprometido que se dedica a brindar un servicio de calidad a las comunidades.

