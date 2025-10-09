Gobernador Luis Reyes Reyes entrega rehabilitada flota vehicular para Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor

El compromiso con la dignificación de los espacios populares por parte del Gobernador del estado Lara, Comandante Luis Reyes Reyes, dio un paso significativo hoy con la rehabilitación de una flota robusta de maquinaria pesada, vehículos que serán destinados a la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (GMBNBT), dónde también estuvieron presentes varios alcaldes de la entidad, que se involucraron en la recuperación de la flota.

El acto de entrega se llevó a cabo en las afueras del estadio de béisbol Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, dónde el Gobernador Reyes destacó: «Estamos en la etapa del relanzamiento de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, una misión gemela que nació con el Comandante Chávez, y tiene que ver mucho con el embellecimiento, con la recuperación de viviendas y áreas de equipamiento urbano».

Asímismo, comentó que la entrega abarca: Recuperación de cinco camiones volteos, dos camiones cisterna, siete camiones mitshell, tres camiones de ocho toneladas, un camión pigman, tres camiones tiger, mientras la linea amarilla incluye: dos mini cargadores, dos payloader, un monta carga y dos torres de iluminación.

Igualmente, el Comandante Reyes, indicó: «Esta misión, ha hecho este año importantes aportes a la recuperación de infraestructura en el estado, como: Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, las torres de la Villa Bolivariana, trabajos especiales en el municipio Jiménez. Es el programa especial que ordenó el Presidente Nicolás Maduro para esa comunidad de Ciudad Bendita, ahí en la parroquia Ana soto, así como en ambulatorios, escuelas, comunidades» añadió.

A la par, Alain Yustiz, coordinador regional de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, enfatizó que se hizo una exhibición de la flota vehicular que se ha recuperado junto con el apoyo de varios alcaldes de la entidad, la cual se ha recuperado con el fin de atender a la población larense, gracias a la alianza también con la gobernación del estado Lara y el Poder Popular.

Texto: Carla Meléndez

Fotos: Kaiber Martinez

Prensa Gobernación del estado Lara

Hender «Vivo» González