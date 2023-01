Gobernador de Lara y Alcalde de Barquisimeto piden no politizar procesión de la Divina Pastora

En los últimos años, algunos personajes de la política venezolana y también de la Iglesia Católica, han intentado politizar la Procesión de la Divina Pastora con declaraciones polémicas durante el 14 de enero.

En esta ocasión, la primera autoridad regional, hizo un llamado a evitar este tipo de situaciones: «Uno va a la Iglesia Católica, no a una Iglesia Politizada. Creo que por primera vez hemos logrado esa articulación perfecta entre el Gobierno y la Iglesia Católica, nosotros nos hemos reunido desde diciembre», expresó Adolfo Pereira.

Seguidamente, habló de la necesidad de reencontrarse como hermanos en Cristo: «Yo estoy que las misas acá en Santa Rosa y en Catedral. Van a ser misas cargadas de cristianismo, espiritualidad y sobretodo de Fe porque vamos a apartar esos símbolos políticos. Algunos personeros políticos van a venir al estado y lamentablemente están usando a la Divina Pastora para hacer un acercamiento político en Lara», afirmó.

Por otra parte. La máxima autoridad local, también tocó el tema de la politización: «La Divina Pastora no le pertenece a una persona. La Divina Pastora es de todos los feligreses y yo hoy pido a ella que nos de la sabiduría y claridad, para que todo salga como está previsto y no haya ninguna acción que afecte la jornada. Que no politicemos este acto religioso de tanta envergadura», aclaró el Alcalde Luis Jonás Reyes.

Por último, hizo el llamado a mantener el respeto que hasta este momento ha prevalecido en todas las actividades llevadas a cabo en Santa Rosa: «Hemos puesto mucho amor desde todos los frentes de trabajo». Dijo Reyes Flores finalizando su reflexión.

