Durante una visita que realizó al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), de Barquisimeto, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, aseguró que están trabajando y haciendo todo lo necesario para que, en el menor tiempo posible, nadie le pida una lista de insumos a los pacientes quirúrgicos.

Aspiramos en el corto tiempo “acabar con la práctica de la pedidera”, sentenció Reyes Reyes la noche del miércoles 20 de agosto, luego de inspeccionar las obras de rehabilitación de infraestructura que se ejecutan en el primer centro asistencial del estado Lara, instruidas directamente desde la Vicepresidencia de la República.

Gobernador de Lara: «Acabaremos con la pedidera en los hospitales públicos»

El mandatario regional insistió en el objetivo que se ha propuesto su gestión de garantizar el acceso al sistema de salud, por lo que destacó la recientemente rehabilitada área de cuidados intensivos, para que “la gente no tenga que andar por ahí pidiendo cupos para una UCI”.

“La maldad a miles de pacientes”

Con respecto a la investigación de inteligencia que llevan a cabo organismos de seguridad como el SEBIN, GOES, CICPC, entre otros, por la desviación de insumos y materiales médicos, el Gobernador de Lara confirmó que éstas continúan su debido curso.

Calificó como una “maldad” lo que se les hizo a miles de personas con el desvío también de medicamentos, muchos de los cuales incluso se perdieron. No obstante, aclaró que en su gestión “no nos corresponde hacer ningún señalamiento”, refiriéndose a los responsables quienes, acotó, se conocerán en su debido momento.

Destacó que, así como las investigaciones judiciales continúan, también continúa el diagnóstico que está haciendo la actual administración regional. “Hay preocupación por lo que no hemos visto bien” y estamos trabajando en eso, dijo Reyes Reyes, revelando que la meta para fin de año es tener la mayor cantidad de quirófanos funcionando.

Hcuamp rehabilitado para diciembre

Al cierre de 2025, el hospital tipo IV que sirve a Lara, Pero también a Portuguesa, Yaracuy, Trujillo e incluso Barinas, debe estar remozado a tal nivel que satisfaga la deuda quirúrgica de la entidad centroocidental, en trabajo mancomunado con los otros centros de salud dispuestos para la Misión Génesis, iniciativa bandera de la actual gestión, en materia de salud.

«Vinimos a poner en marcha lo que tenga que estar en marcha», apuntó la autoridad regional mientras inspeccionaba las obras de rehabilitación en los pasillos del hospital y en lo que será la próxima sala de imagenología, completamente remozada. La supervisión incluyó el almacén del Hcuamp para constatar el abastecimiento de insumos.

Sin dejar de reconocer que aún existen debilidades sobre las cuales se está trabajando para superar, Reyes Reyes invitó «con confianza» a los larenses a acercarse a los centros de salud, donde encontrarán, aseguró, la disposición para atender a los pacientes.

